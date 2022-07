Autor Omar Youssef Souleimane : „Die Syrer und die Ukrainer haben den gleichen Feind“

Aktualisiert am

Omar Youssef Souleimane hat in seinem Roman „Der letzte Syrer“ ein Panorama des Bürgerkriegs in seinem Heimatland gezeichnet. Ein Gespräch über die polarisierte Gesellschaft Syriens und die Notwendigkeit der Gewalt gegen Assad.

Ein russischer Militärpolizist patrouilliert am Checkpoint Wafideen vor den Toren von Damaskus, März 2018 Bild: AFP/Getty Images

Ihr Debütroman „Der letzte Syrer“ setzt mitten im Arabischen Frühling im März 2013 ein, als in Damaskus die ersten friedlichen Demonstrationen gegen das Assad-Regime begannen. Kurz zuvor hatte sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Protest gegen den Diktator Ben Ali selbst verbrannt. Welche Erinnerung haben Sie an jene Zeit?

Ich bewahre Erinnerungen an die ersten Tage der Revolution, die Treffen mit den Jugendlichen, die Begeisterung gegenüber dem Traum der Demonstrationen, die Slogans der Freiheit, die geheimen Treffen in Damaskus. Die Liebesgeschichten, die ich in der Gefahr erlebte, die Checkpoints, die Witze gegen den Diktator – wir waren lebendig, trotz der Ruinen, die uns umgaben.