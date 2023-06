Von Neustrelitz in Mecklenburg führt der Schienenstrang nach Demmin in Pommern nur noch eingleisig. Holunderblüten sprudeln über die Böschungen. Der Weizen ist grün, aber die Gerste schäumt schon golden im Wind. Klatschmohn, Kamille und Kornblumen säumen die Felder. Am Bahnhof in Demmin sind die Fenster mit Brettern vernagelt. Doch die gründerzeitlichen Villen entlang der Straße, kostbare Reste der bei Kriegsende 1945 ausgebrannten Stadt, leuchten in reinlichen Pastellfarben.

Hans-Jürgen Syberberg, neben Rainer Werner Fassbinder und Volker Schlöndorff wohl der weltweit meistdiskutierte Filmemacher Deutschlands, wurde 1935 in Nossendorf, nur wenige Kilometer nördlich von Demmin, geboren. Er hat als neunjähriger Junge, versteckt im Feld, neben der Brücke über einen kleinen Graben, die Stadt im April 1945 brennen sehen. Vor dreiundzwanzig Jahren ist er nach Nossendorf zurückgekehrt, um sein Geburtshaus zu retten und das Wohnen dort zu einer eigenen, gelebten Kunstform zu machen – umgeben von Rosen, Linden, Nussbäumen, Schwalben und Bienen, für die er eigens eine Blühwiese anlegte.

Angeregt durch den Dokumentarfilm „Über Leben in Demmin“ von Martin Farkas hat nun auch Syberberg einen Film über die Tragödie der Stadt gemacht, in der sich während der letzten Kriegstage Hunderte von Frauen das Leben nahmen und ihre Kinder mit in den Tod rissen – aus Angst davor, von den Soldaten der einmarschierenden Roten Armee vergewaltigt zu werden. Etwa tausend „Freitote, am Sinn des Lebens irre geworden“ beklagt ein Gedenkstein in der Stadt. In der DDR durfte darüber nicht gesprochen werden.

Kein Hitler, kein Wagner

„Der Film wird es schwer haben“, sagt Syberberg am späten Abend im Lübecker Speicher am Demminer Hafen, „kein Hitler, kein Wagner, nur Demmin, von dem niemand in der großen Welt überhaupt weiß, wo es liegt.“ Lächelnde Selbstironie angesichts des Aufsehens, das Syberberg durch „Hitler, ein Film aus Deutschland“, das unzensierte Interview mit Winifred Wagner und durch seine Filmversion von Richard Wagners „Parsifal“ erregt hat.

Die „Demminer Gesänge“ hatten es bereits schwer, denn die Berlinale schlug das Angebot aus, sie im Februar zu zeigen. Nun hat Syberberg mit ebenso nachdenklichen wie sympathischen Unterstützern vor Ort die öffentliche Erstaufführung des dreistündigen Films organisiert: auf der Südseite des Demminer Marktes, die immer noch nicht wieder bebaut wurde seit dem Krieg, und im Lübecker Speicher am Hafen, den der Restaurator und Kunsthandwerker Wolfram Esch gekauft hat und ihn nun mithilfe eines Vereins als Kulturspeicher betreibt.

Der Verein, der sich organisierte, weil es in Demmin keinen Veranstaltungsort gab, der nicht unter kommunaler oder kirchlicher Hoheit stand, bot Syberberg unmittelbar nach der Absage aus Berlin an, eine „Demminale“ statt der Berlinale zu machen und den Film zu zeigen. Der Agrarökologe und Umweltschützer Georg Nikelski, der sich im Verein engagiert, gehört genauso wie Esch zu den Demminer Bürgern, die sich für Demokratie und Zivilgesellschaft einsetzen in einer Stadt, in der vor zwei Jahren durch Achtlosigkeit und versäumte Prüfung der Verfassungstreue ein ehemaliger „Angehöriger des Freistaats Preußen“, also quasi ein „Reichsbürger“, als Kandidat für die Bürgermeisterwahl aufgestellt werden konnte. Am Ende setzte sich Thomas Witkowski von der CDU mit mehr als 52 Prozent der Stimmen durch.