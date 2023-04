Keiner meiner Freunde hat so eine gemütliche Dachterrasse wie Cem Özdemir. Hätten sie die, würden sie vielleicht auch ihre exakt drei Cannabispflanzen hochziehen, jetzt, wo „der Hanf freigegeben“ ist, wie Özdemir – sehr wahrscheinlich schon lange auf den Augenblick dieser Phrasenäußerung hinfiebernd – in der Bundespressekonferenz verkündete.

Bis zu diesem Moment rätselte ich noch, warum genau ich vorangegangene Woche Bilder von ihm, dem Landwirtschaftsminister, in Militäruniform gesehen habe; doch so entschlossen, wie er jetzt seine Hand bei der Freigabe des Hanfes gegen die Luft drückt, wird es mir auf eine neblige Art klar, ja, natürlich, ist doch logisch, die Bundeswehr ist toll, und das Hanf ist frei, ab geht’s.

„Ich will einfach nur in Ruhe meinen Joint rauchen“, sagt M., während die Playstation hochfährt. Das Blättchen auf dem Couchtisch, in dem er gleich ein Tabakbett errichten wird, streicht er glatt, als würde er einen Marienkäfer kitzeln, ich schaue ihm gerne dabei zu. Es liegt Zärtlichkeit in der Luft. Und das Wort „Vereinsmitgliedschaft“. Ich erkläre ihm, wie das ablaufen soll mit den Cannabis Social Clubs, selber anbauen, an Mitglieder aushändigen, 25 Gramm am Tag, maximal 50 im Monat.

Was genau macht der Präventionsbeauftragte?

M. sagt, den Grinder hin und her drehend: „Aha.“ Und nach einer kurzen Pause: „50 Gramm ist ordentlich.“ Ich stimme zu und frage, ob er noch was Süßes hat. Er verneint, wir schweigen wieder. Nach einer Weile packt mich aus mir völlig unverständlichen Gründen der Ehrgeiz, M. die Cannabisreform schmackhaft zu machen, ich verfalle in einen Monolog, in dem ich gezwungen bin, das Wort „Präventionsbeauftragter“ und allen Ernstes auch „Kassenwart“ zu verwenden. M. hat sich den Joint angesteckt und wartet darauf, dass das Update der Playstation abgeschlossen ist. „Was für Präventionsbeauftragter, Kassenwart, was laberst du“, sagt er zum Fernseher, und ich weiß genau, dass er recht hat.

Meinen Freunden, die als Jugendliche dialoglos von der Polizei aus ihrer Wohnung gezerrt wurden, weil die irrtümlicherweise glaubte, hier eine Abschiebung vornehmen zu müssen, die auffallend oft durchsucht werden, wenn sie in Berlin am Görli oder in der Hasenheide spazieren gehen, die gesehen haben, wie ihre Eltern bei allgemeinen Verkehrskontrollen gedemütigt wurden, nachdem sie ihr gebrochenes Deutsch preisgaben, brennt natürlich eine Frage auf den Lippen, die auch M. mir stellt: Wenn ich da drin stehe, in dem Cannabis Social Club, mit meinem Namen – wer kontrolliert mich dann?

„Das ist Ländersache“, flüstere ich. Die Stimmung ist im Keller, zumindest bei mir, M. scheint das alles sehr gelassen zu nehmen, obwohl er derjenige war, der sich am meisten auf die Legalisierung gefreut hat. Er will sich nicht den Abend verderben lassen, also weist er mich aufmunternd darauf hin, dass seine Quelle ja weiterhin gutes Weed zu gutem Kurs haben werde und wir uns mit dieser Scheiße nicht rumzuschlagen brauchen. Alles bleibt so, wie es ist, bloß dass wir 25 Gramm auf Tasche haben dürfen. „Ist doch voll o. k.“, sagt M. Ich sehe keinen Grund, zu widersprechen, also starten wir „GTA V“ und rauben einen Juwelier aus. Ein paar Stunden spielen wir und lachen, irgendwann wird es Abend. Ich schaue nach draußen in die Dämmerung.

„Man kann dann ab 20 Uhr in der Fußgängerzone kiffen“, sage ich. M. schaut plötzlich sehr interessiert. „Das ist cool“, sagt er, „das ist chillig. Besser als nix.“

„Ja, oder“, sage ich und schaue wieder zum Fernseher. Wir freuen uns auf den Sommer, in diesem Jahr genau so sehr wie in jedem anderen auch.