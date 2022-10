Amerika und der Kulturkampf : Spaltung als Programm

Der Sonderausschuss zum Kapitol-Angriff will mit ihm sprechen, die Staatsanwälte in Georgia wollen es auch. Newt Gingrich, der neunundsiebzigjährige Politikveteran, ist so gefragt wie lange nicht mehr. Die Demokraten im Ausschuss glauben, dass der ehemalige Sprecher des Abgeordnetenhauses sich aktiv an den Vorbereitungen des Angriffs vom 6. Januar 2021 beteiligt haben könnte.

Zunächst bat man Gingrich nur um Kooperation, eine formale Vorladung könnte nun folgen. In einem Brief des Ausschusses hieß es, Gingrich habe geholfen, als Donald Trump seine Wahlniederlage von 2020 anfechten wollte. So habe er sich mit Trumps Beratern Jason Miller und Jared Kushner darüber ausgetauscht, wie man die Lüge vom „Wahlbetrug“ verbreiten könne, etwa in Fernsehspots.