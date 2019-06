Bildung durch Video-Plattform : Die Jugend lernt mit Youtube

Aktualisiert am

Mitten in der Rezo-Debatte klärt eine neue Studie über den Umgang der Jugendlichen mit Youtube auf. Der ist kenntnisreicher und reflektierter als manche Beobachter es dem Medium und seinen Nutzern zuschreiben. Nachhilfe brauchen die Schulen.

Youtube im kulturellen Alltag: Gitarrespielen Lernen mit Web-Videos in einer Musikschule in Essen-Steele Bild: RfKB/Oberhäuser

Einen besseren Moment für die Veröffentlichung der Studie „Jugend, Youtube, Kulturelle Bildung. Horizont 2019“ hätte man sich nicht ausrechnen können: Zwei Wochen, nachdem der 26 Jahre alte Youtuber Rezo sein fünfundfünfzig Minuten langes Video „Die Zerstörung der CDU“ veröffentlicht und damit unter seinen Zuschauern, in der Medienlandschaft und in der Politik für Aufsehen gesorgt hat, kommt der Rat für Kulturelle Bildung mit den Ergebnissen einer repräsentativen Befragung, die zeigt, dass der Umgang Jugendlicher mit Youtube differenzierter, kenntnisreicher und reflektierter ist, als manche Beobachter es diesem Medium und seinen Nutzern zuschreiben. Sie zeigt aber auch, welchen Nachholbedarf die unterschiedlichen Bildungsinstanzen – von der Schule bis zu außerschulischen Anbietern – haben, um mit der Mediennutzung dieser Altersgruppe Schritt zu halten.

Die grundlegenden Zahlen sind wenig überraschend: Hinter Whatsapp und mit deutlichem Vorsprung vor Instagram und Facebook liegt Youtube in der Gunst jugendlicher Nutzer im Alter zwischen zwölf und neunzehn Jahren auf dem zweiten Platz. 86 Prozent der Befragten nutzen die Video-Plattform, unter zwölf bis dreizehn Jahre alten Jugendlichen sind es noch 75, unter jungen Erwachsenen im Alter von achtzehn bis neunzehn Jahren 93 Prozent. 41 Prozent nutzen Youtube mehrmals wöchentlich, 38 Prozent täglich oder sogar mehrmals täglich. Unterhaltung und Ablenkung sind die am meisten genannten Gründe für die Nutzung von Youtube, doch immerhin ein Viertel der Befragten nennt auch die Wissenserweiterung als Motiv. Die Vermittlung neuer Fähigkeiten oder auch explizit schulischen Stoffs wird von jeweils elf Prozent der befragten Youtube-Nutzer als weiterer wichtiger Aspekt genannt.

Tipps von Freunden, Bekannten oder Mitschülern sind 91 Prozent der befragten Youtube-Nutzer sehr wichtig oder wichtig bei der Auswahl der Videos, die sie sich anschauen, Influencer, namentlich Youtuber, sind es bei 65 Prozent, Familienangehörige bei 44 und Lehrer oder Pädagogen bei dreißig Prozent. Die Studie hält fest, dass „Youtube als marktführende Webvideo-Plattform den Videokonsum über Algorithmen lenkt“, die „auf maximale Seh- und Verweildauer abzielen.“ Bei einem solchen kommerziellen Anbieter als Leitmedium seien „die Auswahl- und Bewertungskompetenzen der Jugendlichen ebenso zu klären wie die Rolle der Schule als Einrichtung im Bereich der Medienkompetenz und als Unterstützung bei der Bildung von Urteilsfähigkeit.“

Im Streit um Meinungsmacht und Meinungsmache

Unter den Befragten stößt diese Forderung auf Zustimmung: Der Großteil der befragten Youtube-Nutzer – sechzig Prozent, beiderlei Geschlechts, in allen Altersstufen – wünscht sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Youtube-Videos im Schulunterricht: Vor- und Nachteile der Plattform sollten besprochen und die Videos hinterfragt werden. Eine Forderung, der auch Thomas Krüger, als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung Mitglied im Rat für Kulturelle Bildung, nur zustimmen kann. Gerade Influencer, deren zugeschriebene Glaubwürdigkeit bei den Jugendlichen als Währung gelte, müssten in ihren Geschäftsmodellen im Unterricht kritisch reflektiert werden: „Das sind ja werbefinanzierte Ausspielformen.“ Krüger betont: „Medienkritik und Medienökonomiekritik ist auch Teil der Medienbildung in der Schule.“