Als großen Verfechter der Autonomie von Forschung und Lehre würdigt die Universität Konstanz in ihrem Nachruf ihren am 22. Juni verstorbenen Altrektor Bernd Rüthers. Immer wieder habe er angemahnt, mehr Reform zu wagen, und eine „große Koalition aller Universitätsmitglieder“ vorgeschlagen. Das Porträtfoto entstand am 10. Oktober 2000 in seinem Arbeitszimmer in der Universität. Bild: Zeitenspiegel

Im vergangenen Jahr erlebte „Die unbegrenzte Auslegung“ von Bernd Rüthers die neunte Auflage – 55 Jahre nachdem die dem Buch zugrundeliegende Habilitationsschrift an der Universität Münster angenommen worden war. Geisteswissenschaftliche Qualifikationsarbeiten von solcher Nachhaltigkeit und Reichweite lassen sich an einer Hand abzählen. Der aufstrebende Jurist Rüthers hatte die Studie zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus in nur achtzehn Monaten verfasst und mit 36 Jahren eingereicht. Da war er nach seiner arbeitsrechtlichen Promotion 1958 über „Streik und Verfassung“ schon mehrere Jahre Direktionsassistent bei Daimler-Benz gewesen, bevor ihn der Privatrechtler Hans Brox zurück an die Universität holte.

Rüthers hatte ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingeworben, aber beim Thema wurde er von einem Kollegen überholt. So verlegte sich der jüngste von drei Söhnen eines Industrieschlossers auf eine Alternative und schlug dabei den Rat seiner Professoren aus. Denn Rüthers hatte schon in seinem katholischen Studentenwohnheim Referate über den Nationalsozialismus organisiert, und die Warnungen seiner Lehrer Harry Westermann und Brox vor dem Thema des NS-Rechts hatten womöglich das Gegenteil des Intendierten bewirkt, als moralischer Ansporn: „Von Ihnen nimmt nachher niemand ein Stück Brot. Sie kriegen in Deutschland keinen Ruf!“

Er hörte das Holz der Tür unter ihm splittern

Rüthers, geboren 1930, hatte als achtjähriger Bub in seiner Dortmunder Heimatstadt die Reichspogromnacht erlebt. Die im gleichen Haus lebenden jüdischen Vermieter und ihre achtjährige Tochter, seine Spielkameradin, wurden von der SA aus der Wohnung geprügelt, deren jüdische Hausmädchen hatte man im elterlichen Schlafzimmer versteckt. Er hörte das Holz der Wohnungstür unter ihm splittern, die Zerschlagung des Porzellans und Verwüstung des Mobiliars. Am Mittagstisch sprach der Vater den unvergesslichen Satz: „Ihr wisst jetzt, wir leben in einem Verbrecherstaat. Aber ihr dürft das niemals jemandem sagen.“ Er sollte Rüthers ein lebenslanger Antrieb bleiben, das zu erforschen, was dem Rechtswissenschaftler eine „Rechtsperversion“ schien. „Ohne Herkunft keine Zukunft“, so seine konservativ klingende, von dieser Erfahrung gesättigte Maxime.

Dass das Buch ausgerechnet 1968 erschien, begünstigte die Aufnahme. aber auch politisierte Fehllektüren. Der wissenschaftlicher Ertrag lag sowohl in der Neueren Zeitgeschichte als auch in der Methodenlehre des Rechts. Rüthers belegte nicht nur detailliert die Veränderung des Zivilrechts unter dem Nationalsozialismus, sondern zeigte, wie das BGB als privatrechtliche Kodifikation des Kaiserreichs der neuen herrschenden Meinung dienstbar gemacht wurde, und zwar ohne Gesetzesänderung. Für dogmatische Faschismustheoriker wäre das Buch bei genauer Lektüre geradezu schmerzhaft gewesen – wenn sie diese Wahrheit denn hätten lesen wollen.

Konsequent wandte sich Rüthers in den nächsten Jahrzehnten auch immer wieder der anderen deutschen Diktatur, der DDR, zu. Er suchte mit einem methodenkritischen Instrumentarium nach Parallelen in den jeweiligen Rechtsquellen und Auslegungsmethoden: Wie wurden Rechtsbegriffe und Generalklauseln „umgedacht“, die Grenzen des positiven Gesetzes überschritten und wie der ideologisierende Weg zur Einbeziehung des „gesunden Volksempfindens“ bereitet? Er besah sich das Personal nach politischen Systemwenden und musterte dessen beschönigende Rückblicke auf die eigene Rolle. Dafür ist er in dieser Zeitung als „Doyen der juristischen Unrechtsforschung“ bezeichnet worden.

Der Kommentator aktualisierte die Habilitationsschrift

Öffentlichkeitswirksam agierte der dann doch schnell ernannte Professor – er konnte 1967 unter drei Rufen wählen – auch jenseits der doppelten deutschen Diktaturgeschichte. Rüthers wurde ein prominenter Arbeitsrechtler der Bonner Republik. Da ihn die Verhältnisse an der FU Berlin bald an den SA-Mob von 1938 erinnerten, wechselte er 1971 nach Konstanz, wo er Professor für Zivilrecht und Rechtstheorie wurde und von 1991 bis 1996 Rektor war. Rüthers war Richter am Oberlandesgericht Stuttgart, Schlichter in großen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten wie dem Tarifkonflikt um die 35-Stunden-Woche 1984 in der Metallindustrie und bei alledem immer ein historisch informierter Kommentator zeitgenössischer Rechtsentwicklungen: „Wer sich falsch erinnert, den bestraft die Zukunft.“

Dabei aktualisierte er in gewisser Weise das Thema seiner Habilitationsschrift: Rüthers wollte den Nachweis führen, dass es in der bundesrepublikanischen Rechtspraxis gerade bei Höchstgerichten zu Fehlentwicklungen gekommen war. Er kritisierte Grenzüberschreitungen des Bundesverfassungsgerichts und geißelte die „vermeintliche Normativität des Ideologischen“. Rüthers stellte polemisch fest, Deutschland wandele sich von einem Gesetzesstaat zu einem „Richterstaat“. Beim Bundesarbeitsgericht machte er „richterliches Gewohnheitsunrecht“ aus, welches aus dem Ruder gelaufen sei.

Mehr zum Thema 1/

Schuld daran schien Rüthers zum einen der Gesetzgeber, der seiner Aufgabe der Regelung des Arbeitskampfrechts über Jahrzehnte nicht nachgekommen war. Zum anderen sah er die Richter selbst in der Pflicht zu stärkerer Bindung ans Gesetz: Statt „Auslegung“ finde „Einlegung“ statt. Rüthers selbst sympathisierte mit einer Formulierung von Philipp Heck: Richter seien dem geltenden Gesetz zu strengem, aber „denkendem Gehorsam“ verpflichtet. Er spottete 2005, der Grundgesetz-Artikel 97 laute derzeit: „Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze sowie dem Zeitgeist unterworfen.“ Das war, rechnet man die Überspitzung heraus, eine Forderung nach mehr Methodenehrlichkeit. Am 22. Juni ist der streitbare und eloquente Hochschullehrer, der das juristische Weltbild mehrerer Generationen deutscher Jurastudenten geprägt hat und laut eigener Buchführung 89 Artikel in der F.A.Z. veröffentlichte, kurz vor seinem 93. Geburtstag gestorben.