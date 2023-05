Yewgenia Belorusets, geboren 1980 in Kiew, lebte lange in Berlin und ihrer Heimatstadt, nun aber nur noch dort. Über ihre Beobachtungen seit der russischen Invasion schrieb sie „Anfang des Krieges – Tagebücher aus Kyjiw“, das bei Matthes & Seitz erschienen ist. Bild: Yao Tsy

Eugene Ostashevsky: Ihr ersten beiden Bücher, „Glückliche Fälle“ und „Modern Animal“, schrieben Sie in Russisch. Sie erschienen bei einem kleinen Verlag in Charkiw. Das war 2017 und 2021, in der Zeit der schleichenden russischen Aggression. Ihr jüngstes Buch, „Anfang des Krieges – Tagebuch aus Kyjiw“, berichtet nun über Ihr Leben in Kiew während der ersten sechs Wochen des offenen Krieges. Aber Sie schrieben es auf Deutsch. Warum dieser Wechsel der Sprache?

Yevgenia Belorusets: Auf Deutsch zu schreiben begann ich nach dem 24. Februar 2022, dem Beginn der offenen Phase der russischen Invasion. Meine Muttersprachen, Russisch und Ukrainisch, brachten mich der Realität näher, aber ich wollte Distanz zu ihr finden. Damals wusste ich noch nicht, welche Chancen eine Fremdsprache bietet, wenn der Blick auf die Realität so schmerzvoll ist, dass es eines Vermittlers bedarf. Am ersten Tag des Krieges trat „Der Spiegel“ an mich heran und bat mich, möglichst einfach zu beschreiben, was um mich her geschah und wie die Stadt sich veränderte. Beim Schreiben erkannte ich, dass die deutsche Sprache – der sorgfältige Umgang mit ihr und ihr Erlernen – mir die Möglichkeit gab, meinen Gedanken klarer zu fassen. Es war, als blieben die mir nahen Sprachen stumm: In ihnen vermochte ich kaum etwas zu sagen.