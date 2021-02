Geige aus jüdischem Besitz : Spiel mir das Raubkunstlied

Aktualisiert am

Der Streit um eine Geige aus jüdischem Besitz in Nürnberg wird zur Bewährungsprobe der Limbach-Kommission. Dass die Politik dazu schweigt, ist skandalös.

Die Franz Hofmann und Sophie Hagemann Stiftung widmet sich, wie sie auf ihrer Website feststellt, der Aufgabe, die „musikalische Ausbildung und Weiterbildung junger Menschen im Fachbereich Streichinstrumente“ zu fördern. Zu diesem Zweck verfügt die Nürnberger Stiftung laut ihrer aktuellen Satzung über ein Vermögen von gut vierhunderttausend Euro „sowie eine Guarneri-Geige“. Bis vor kurzem war die Hagemann Stiftung außerhalb von Mittelfranken praktisch unbekannt.

Seit zwei Wochen jedoch steht das Handeln der Stiftung im Licht der Weltöffentlichkeit. Der Grund ist eine Presseerklärung, welche die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz“, die nach ihrer ersten Präsidentin kurz „Limbach-Kommission“ genannt wird, am 19. Januar herausgegeben hat. Darin wirft die Kommission der Hagemann Stiftung vor, ihre 2016 ausgesprochene Empfehlung zur Entschädigung der Nachfahren des jüdischen Vorbesitzers der Guarneri-Geige nicht umzusetzen. Die Hagemann Stiftung habe nicht nur ihren Plan, die Ausgleichssumme von hunderttausend Euro aus Drittmitteln aufzubringen, „nicht mit der gebotenen Anstrengung verfolgt“, sondern beabsichtige inzwischen sogar, die Zahlung der Summe gänzlich zu verweigern. Damit setze sie sich in Widerspruch zu den geltenden Grundsätzen zur Restitution von NS-Raubgut, wie sie in der Washingtoner Erklärung von 1998 niedergelegt sind.