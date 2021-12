Parteitagsgelände Nürnberg : Meistersinger in Hitlers Halle

Es geht um die gewaltige Fläche von rund 147.000 Quadratmeter Fläche. So groß ist die unvollendete nationalsozialistische Kongresshalle in Nürnberg, eine der größten baulichen Relikte des Regimes. Auf einer Baustelle der Superlative waren hier seit 1937 etwa 1400 Arbeiter tätig. 22.000 Betonpfähle wurden in den Boden gerammt. Die Architekten Ludwig und Franz Ruff hatten das Halbrund der Kongresshalle von außen in klassisch römischem Stil mit deutlichen Anklängen an das Kolosseum in Rom entworfen.

In der Halle hätten nach Vorstellung Hitlers einmal 50.000 ihm zujubelnde Menschen unter einem 70 Meter hohen, freitragenden Dach Platz finden sollen. Doch mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gerieten die Bauarbeiten auf dem Areal ins Stocken. Die Halle ist heute noch ein unüberdachter Innenhof, hufeisenförmig eingefasst von einem riesigen Gebäudetorso, der vor allem aus Treppenhäusern und Gängen besteht.