Versuche zur Verkehrswende : Das Gesetz der Straße

Zwei Kundgebungen an zwei Tagen, ein Ziel: weniger Autoverkehr. Da könnten sie sich doch zusammentun, die Frankfurter Bürger, und gemeinsam demonstrieren, anstatt getrennt zu marschieren? Stattdessen stehen sich die Gruppen unversöhnlich gegenüber, und ihre Anführer bedenken sich wechselseitig mit wenig schmeichelhaften Attributen. Anlass für den Konflikt unter Bürgern ist die Sperrung der nördlichen Mainuferstraße für Autos, Lastwagen und Motorräder. Ein Jahr lang wurde sie erprobt, am 1. September wird der achthundert Meter lange Abschnitt im Herzen der Stadt wohl wieder freigegeben, nachdem der Versuch offiziell ohne Ergebnis geblieben ist.

Die einen wollen sicherstellen, dass sie wieder mehr Ruhe haben, die vom Ausweichverkehr vor ihrer Haustür im Stadtteil Sachsenhausen gestört wurde. Die anderen ärgern sich, weil sie sich und die ganze Stadt um die Chance auf mehr Lebensqualität am Main gebracht sehen. Für die einen siegt die Gerechtigkeit in Form von Lärmlastenverteilung, für die anderen die verkehrspolitische Reaktion, die mit ihren lauten und stinkenden Truppen schon verlorenes Terrain zurückerobern darf.

Ein Exkurs in die Projektgeschichte: Die Koalition von CDU, SPD und Grünen, die im Frankfurter Rathaus regiert, einigte sich vor einiger Zeit auf die Sperrung des Mainufers zur Probe. Falls die Erfahrungen positiv sein sollten, so die Verabredung, würde die Umwidmung auf Dauer gestellt werden, andernfalls wollte man zum Status quo ante zurückkehren. Allgemein war die Erwartung, dass das Straßensystem den Wegfall dieser Verbindung verkraften würde, kleinere Misshelligkeiten sollten sich dann unter Verweis auf das große übergeordnete Klimaziel ignorieren lassen.

Corona veränderte alles

Doch spätestens im Februar war klar, dass der Versuch gescheitert war. In Sachsenhausen herrschte an vielen Tagen Verkehrschaos, die Autofahrer wie die Anwohner der Ausweichrouten südlich des Mains litten unter den Staus, in denen auch die Straßenbahnen feststeckten. Und mit den gesperrten Fahrbahnen am Flussufer wusste niemand so recht etwas anzufangen. Das erste halbe Jahr ging eindeutig an die Gegner der Sperrung, selbst die Grünen kamen zu dem Ergebnis, dass das Experiment misslungen sei.

Dann kamen Corona und der Frühling. Die verkehrsberuhigende Wirkung der Pandemie sorgte dafür, dass die Staus auf den Sachsenhäuser Straßen weniger dramatisch ausfielen, und mit dem warmen Wetter entwickelte sich auf dem bis dahin verwaisten Asphaltstreifen ein zarter Hauch urbanen Lebens. Das zweite halbe Jahr ging tendenziell an die Befürworter der Sperrung, die sie lieber als Öffnung für Radfahrer und Fußgänger bezeichnen. Diese Wendung führte denn auch dazu, dass die Grünen ihre Meinung abermals revidierten.

Es war geplant, die Verkehrszahlen vom März 2020 mit jenen vor der Sperrung zu vergleichen. Doch Corona machte die Erhebung aussagekräftiger Zahlen unmöglich, deshalb wird der Versuch nun ohne amtliches Ergebnis beendet. Aber das Scheitern des Experiments hält mehr Erkenntnisse bereit, als ein Erfolg jemals gezeitigt hätte. Nicht nur für die Mainmetropole, sondern für die meisten deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern, von denen sich bisher keine mit Ehrgeiz darangemacht hat, die Verkehrswende anzugehen. Was damit zusammenhängt, dass die Dinge sehr kompliziert sind, wie sich jetzt wieder in Frankfurt gezeigt hat.