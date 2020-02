Straßennamen in Düsseldorf : Muss weg, darf bleiben

Sein Fall ist schon während der Hitlerzeit in einem berühmten Roman seines Schwagers Klaus Mann behandelt worden: Gustaf Gründgens 1960 als Mephisto, in einer Rolle, die er 1932 zum ersten mal verkörperte. Bild: Picture-Alliance

Sie sind noch einmal davongekommen. Als die Düsseldorfer vor drei Wochen den fünfzigsten Geburtstag ihres Schauspielhauses feierten, hätte ihnen der Beirat zur Überprüfung Düsseldorfer Straßen- und Platzbenennungen den Spaß verderben können. Dieses vom Stadtrat eingesetzte Gremium legte zur gleichen Zeit seinen Abschlussbericht vor und sprach auch eine Empfehlung für den Platz vor dem Schauspielhaus aus, der seit 1976 nach Gustaf Gründgens benannt ist, dem Intendanten der Jahre 1947 bis 1955.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Man möchte meinen, dass Gründgens für die von der Linkspartei angeregte Untersuchung von Straßennamensgebern auf „biographische Belastungen, etwa durch Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus“, so etwas wie den Musterfall abgeben müsste, ist doch der Fall Gründgens schon während der Hitlerzeit in einem berühmten Roman seines Schwagers Klaus Mann behandelt worden und seitdem immer wieder Gegenstand auch wissenschaftlicher Erörterung gewesen, zuletzt in Helmut Lethens Buch „Die Staatsräte“. Bei zwölf Namen schlägt der Beirat eine Umbenennung vor. Gründgens ist nicht darunter, der bekannteste Name ist Porsche.

Alle nach 1870 verstorbenen Patrone wurden berücksichtigt. In 79 Fällen, darunter neben Personen auch einige wenige Orte, wurden Gutachten erstellt. Die biographischen Abrisse nehmen sich auf den ersten Blick wie kondensierte Wikipedia-Artikel aus, beruhen aber durchweg auf der neuesten Forschung. 21 Archive wurden besucht oder angeschrieben. An der Gründlichkeit der Untersuchung der Einzelfälle hat es nicht gefehlt. Im Verfahren folgte man dem Vorbild der Stadt Freiburg, der eine Kommission vor vier Jahren zwölf Straßen zur Umbenennung empfahl, darunter den Martin-Heidegger-Weg. Vom „Freiburger Modell“ ist in Düsseldorf die Rede, und weil die Hauptstadt des größten Bundeslandes damit ihr eigenes Vorgehen allen anderen Städten zur Nachahmung empfiehlt, ist es von allgemeinem Interesse, ob ihr Unternehmen seine Ziele erreicht hat oder nicht. Die systematische Prüfung aller denkbaren Verdachtsfälle verspricht historische Gerechtigkeit. Man erhofft sich, durch Vergleich der Falle selbstgerecht auswählender Skandalisierung zu entgehen. In drei Kategorien werden die geprüften Fälle eingeteilt, von „schwer belastet/unhaltbar“ über „teilweise belastet“ bis „unbelastet“. Bei der mit einem Freispruch zweiter Klasse belegten Mittelgruppe sollen die Straßenschilder bleiben, aber mit Erläuterungen versehen werden.

Ein verstiegener apologetischer Gedanken

Auf dem Gustaf-Gründgens-Platz, der derzeit nach einem Konzept des Architekten Christoph Ingenhoven umgestaltet wird, sind Zusatzschilder nicht erforderlich. Der Beirat hat Gründgens sogar in die dritte Kategorie eingestuft, allerdings nicht ausdrücklich als „unbelastet“, sondern als „historisch minderbelastet“. Dabei spricht ihm das Gutachten eine „herausragende Stellung“ im Nationalsozialismus zu, wie sie sonst immer zur Einstufung in eine der beiden höheren Schuldklassen führt – und tatsächlich ragte aus dem Theaterbetrieb niemand weiter heraus als der Intendant des Preußischen Staatstheaters. Als mildernder Umstand mit dem Ergebnis der Entlastung wird die Zugehörigkeit zu der von Verfolgung betroffenen Gruppe der Homosexuellen in Anschlag gebracht. Ähnlich geht der Bericht mit der jüdischen Großmutter des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt um, der nach dem Krieg den Düsseldorfer Kunstverein leitete. In dieser Form eines Pauschalabschlags überzeugt die Einberechnung des Verfolgungsrisikos nicht. Denn das Risiko machte auch erpressbar, erhöhte also die Anfälligkeit für Verhaltensweisen, die schlecht zu einer städtischen Ehrung passen.

Gurlitt kommt schlechter weg als Gründgens, findet sich in der zweiten Kategorie wieder. Begründung: „herausragende Stellung im Dritten Reich“. Auf den Kunsträuber, das war offenbar die Empfindung des Beirats, sollte mit einem ergänzenden Schild hingewiesen werden. Allerdings wird Gurlitt in Übernahme eines verstiegenen apologetischen Gedankens der biographischen Literatur zugutegehalten, er habe „durch die eigenmächtige Vermittlung von Raubkunst an deutsche Sammler und Museen deren großangelegte Verbannung aus Deutschland“ sabotiert.