Strack-Zimmermann im Gespräch : „Wer führt, sollte wissen, wohin“

Frau Strack-Zimmermann, werden Sie dem Bundeskanzler ein Exemplar Ihres neuen Buches schicken?

Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich greife die Idee aber gerne auf. Möglicherweise ein nettes persönliches Weihnachtsgeschenk – und leicht zu lesen ist es auch.

Sie meinen, das könnte helfen?

Es sollte sich keiner durch ein Buch quälen müssen. Jedenfalls benötigt man nur ein paar Stunden, um es zu lesen. Perfekt für einen Feiertag.

Ich fragte, weil das Buch sich wie ein offener Brief an den Kanzler liest. Der Untertitel lautet „Was Deutschland jetzt lernen muss“ – und dann nennen Sie genau das, was der Kanzler bisher nicht lernen will: dass Deutschland international führen müsse, statt nur mitzumachen.

Offen gestanden habe ich beim Schreiben nicht an den Kanzler gedacht. Aber durchaus auch an die Aussage von Kollege Ralf Stegner, SPD. Diese hat mich dazu bewogen, schon ziemlich zu Beginn den Schlussappell meines Buches zu schreiben. Stegner hatte gesagt, Deutschland dürfe nicht führen, sondern müsse in Krisen als Vermittler auftreten. Das hat mich irritiert. Sich nur als Vermittler zu sehen grenzt an Selbstbefriedigung, Deutschland muss in Europa mehr Verantwortung übernehmen und den Mut aufbringen, Initiative zu ergreifen.

Da wären wir wieder beim Kanzler. Der sagt zwar, wer Führung von ihm wolle, könne die haben – aber Sie wirken nicht zufrieden.

Wer führt, sollte auch wissen, wohin er möchte. Für mich ist zum Beispiel nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum der Kanzler keine Kampf- oder Schützenpanzer an die Ukraine liefern will. Ich könnte Ihnen jedes Argument, welches diesbezüglich angeführt wird, umgehend widerlegen. Gerade eben hatte ich noch ein Gespräch mit einer Kollegin, die mir sagte, die Amerikaner würden nie und nimmer Panzer liefern. Ich habe ihr erklärt, das sei auch nicht erforderlich. Die Ukraine ist nämlich vor unserer Türe. Wir haben in Europa um die dreitausend Leopard 2. Es gibt überhaupt keinen Grund, US-Panzer über den Atlantik zu verlegen. Die Amerikaner unterstützen die Ukraine auf vielen Ebenen, und sie haben kein Problem damit, wenn wir diesbezüglich selbst entscheiden.

Kanzleramtschef Schmidt sagte neulich, dass die internationale Sicherheitspolitik Deutschlands noch in den Teenagerjahren stecke. Man habe jede Menge Hormone und schieße auch mal übers Ziel hinaus, etwa beim Thema Panzer. Fühlen Sie sich angesprochen?

Ich wurde aus dem Kanzleramt heraus auch schon mal als Mädel bezeichnet – und nun eben als Teenager. Da hüpft das Herz der Rheinländerin. Olaf Scholz und ich sind schließlich ein Jahrgang. Da als Mädel durchzugehen ist ein echtes Kompliment. Aber Spaß beiseite: Der Kanzleramtsminister verglich bei der Gelegenheit ja auch die Erwartungen, die sich an die Lieferung von Panzern knüpfen, mit jenen an die V2-Rakete, welche die Nazis im Dritten Reich als Wunderwaffe entwickelt und als Vergeltungswaffe propagiert haben, um zivile Ziele in England anzugreifen. Das ist schon starker Tobak und mit Verlaub ziemlich geschichtsvergessen.

Die Hauptthese Ihres Buches ist, dass Deutschland seine Rolle in der Welt neu definieren müsse. Es solle mehr Verantwortung übernehmen. Wie wollen Sie die Bürger davon überzeugen, wenn es schon in Ihrer eigenen Regierung hapert?

Abgeordnete sind Bürger des Landes, wie ihre Wähler auch. Wir alle sind von Russlands Angriff auf die Ukraine brutal eingeholt worden. In dieser Realität müssen wir uns jetzt neu orientieren. Den einen gelingt das schneller, den anderen langsamer.

Sie fordern, dass sich etwas grundlegend ändern muss, politisch, wirtschaftlich, militärisch. Doch noch davor brauche es intellektuelle Wehrhaftigkeit. Was meinen Sie damit?

Die Zeitenwende gehört in den Kopf. Ein Beispiel: Ich war vor Kurzem in Heidelberg, wo ich vor Studierenden einen Vortrag über Sicherheitspolitik hielt. Der Saal war brechend voll. Mit dabei war auch Verwandtschaft von mir, in meinem Alter, die in Heidelberg studiert hatte und neugierig war. Als die Veranstaltung vorbei war, sagten sie zu mir, sie hätten sich nie vorstellen können, dass an der Uni über Krieg und Militär gesprochen wird und es mucksmäuschenstill im Saal ist. Keine Proteste, kein Widerstand und anschließend auch noch der Wunsch nach einem gemeinsamen Foto. In unserer Studienzeit in den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern schlechterdings undenkbar. Der grausame Krieg in der Ukraine, der Angriff auf die Freiheit sind bei uns angekommen. Und viele junge Menschen teilen die Meinung, dass wir die Ukraine vorbehaltlos unterstützen müssen.