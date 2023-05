Hoffnung ist kein leeres Wort für Yavuz Ekinci. Ein Buch des türkisch-kurdischen Schriftstellers wurde kürzlich wegen angeblicher Terrorpropaganda konfisziert und er wegen eines Tweets zu einer achtzehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Am Morgen nach dem Urnengang in der Türkei meldete er sich aus Istanbul, wo er als Wahlhelfer eingesetzt war: „Ich hatte von einem Land geträumt, in dem es keine Beute und keine Jäger mehr gibt“, schreibt er. „Aber heute bin ich mit dem beklemmenden Gefühl aufgewacht, Beute zu sein. Anstatt nun Einzelnen Vorwürfe zu machen, sollten wir analysieren, wo wir Fehler gemacht haben. Es bleibt wenig Zeit bis zur Stichwahl. Wir sollten wieder Hoffnung schöpfen.“

„Umut“ – „Hoffnung“, daran klammern sich jetzt viele, und „Umut“ war auch ein Leitmotiv dieser Wahl, die nicht zu Unrecht als Schicksalswahl bezeichnet wurde. Erstmals schien es möglich, dass die 21 Jahre währende Herrschaft von Erdoğan beendet wird. Dass die Türkei für Demokratie stimmt und gegen Autokratie, oder, wie es dort allenthalben hieß: für Vernunft, Liebe, Moral und gegen Korruption, Hass, Wahnsinn. Es ist nicht gelungen – und das ist nicht nur eine niederschmetternde Nachricht für die demokratischen Kräfte und die unzähligen türkischen Exilanten, die hofften, vielleicht schon in dieser Woche in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es ist auch ein Schlag für die Tausenden politischen Häftlinge des Regimes, die wie der Kulturmäzen Osman Kavala oder der Politiker Selahattin Demirtas seit Jahren auf ihre Freilassung warten. „Ich habe die beiden besucht und gehe davon aus, dass es nach dem Sieg von Kemal Kılıçdaroğlu nicht mehr lange dauern wird, bis sie entlassen werden“, sagte der türkisch-kurdische Schriftsteller und Präsident des PEN International, Burhan Sönmez, noch am Sonntag in einem Zoom-Gespräch mit dieser Zeitung, das er von Ankara aus führte.

Auch die Mutter sagte: Es reicht!

Bevor er Schriftsteller wurde, war Sönmez Menschenrechtsanwalt. Er wurde mehrfach in der Türkei verhaftet und 1996 von Polizisten so schwer verletzt, dass er aus Sicherheitsgründen und für die ärztliche Behandlung nach Großbritannien ging. Erst nach zehn Jahren konnte er zurück und lebt jetzt in Cambridge und Istanbul. In Ankara hielt er sich wegen des Todes seiner Mutter vor Kurzem auf. Sie, eine praktizierende Muslimin und in Traditionen verhaftete neunzigjährige Frau, die nicht lesen und schreiben konnte, habe immer Erdoğan gewählt. „Aber diesmal wollte sie ihre Stimme der Opposition geben. Sie hatte genug von Erdoğans autoritären Stil und Sprache, von der Korruption, die in AKP-Kreisen zur Normalität gehört. Sie sagte: Es reicht.“

Es ging ihr so wie vielen Menschen in der Türkei. Trotz staatlicher Repressionen und nationalistischer Propaganda, trotz der vielen Wahlgeschenke und obwohl Erdoğan fast ständig im Fernsehen zu sehen war, haben 44,88 Prozent der Wähler für Kılıçdaroğlu gestimmt – allein das zeigt, wie begründet die Hoffnung auf einen Wandel war und ist. Nach der Schließung der Wahllokale hatte Erdoğans Herausforderer mehrfach dazu aufgerufen, die Wahlurnen nicht aus den Augen zu lassen, bevor die Auszählprotokolle angefertigt seien. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu behauptete schon früh, Erdoğan liege deutlich vorn, obwohl andere Quellen dem widersprachen. Es gilt als Taktik der AKP, zunächst Wahlurnen aus Parteihochburgen in die Hochrechnungen einzuspeisen, damit der Sieg der Regierungspartei unausweichlich scheint. Die Opposition solle so entmutigt und die internationale Berichterstattung beeinflusst werden. Wahlbeobachter berichteten außerdem, bei Urnen mit einem Vorsprung für Kılıçdaroğlu sei systematisch Einspruch erhoben worden. In einem solchen Fall verlangt das Protokoll, dass abermals ausgezählt wird. In einigen Gemeinden wurde die Auszählung deshalb bis zu elfmal wiederholt. Entsprechend verzögert lag das Wahlergebnis vor.

Auch Burhan Sönmez sagte gestern, bei einem abermaligen Austausch am Tag nach der Wahl, er gebe die Hoffnung nicht auf. „Wir leben in einer Gesellschaft, die in der Mitte gespalten ist. Die Sprache des Hasses ist nicht förderlich für die Zukunft des politischen und kulturellen Lebens. Wir sollten weiter für die demokratischen Werte kämpfen und sie etablieren. Es ist deutlich, dass wir ein langes Jahrzehnt vor uns haben.“