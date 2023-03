Das Republikanische Bankett im Schloss Bellevue am 16. März 2023, zum Gedenken an die Märzrevolution vor 175 Jahren. Bild: dpa

Ein Bankett ist eine ziemlich pompöse Form des gemeinsamen Mahls. Zu essen gibt es, vor allem aber ist es Repräsentation und Demonstration ihrer Beherrschung, strengste Choreographie des Auftragens, Abräumens, Tischredenhaltens. Viele Bankette gibt es im Amtssitz des Bundespräsidenten, das nächste Mal kommende Woche, König Charles III. schaut vorbei.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Auch am Freitag lud Frank-Walter Steinmeier zum Festmahl ins Schloss Bellevue, nur war diesmal das Wort „republikanisch“ vorangestellt. Republikanische Bankette, das war im Vormärz eine subversive Praxis, große Versammlungen waren verboten, also traf man sich vordergründig zum Essen und Trinken, tatsächlich aber, um Forderungen zu formulieren, die dem Selbstverständnis der herrschenden Schlossbesitzer konträr waren. Unter diesem Motto in der ehemaligen Hohenzollernresidenz zu empfangen, einen Tag bevor sich der 18. März 1848 zum 175. Mal jährte, fügt sich in Steinmeiers Anliegen einer Erinnerungskultur, die die Anfänge der Demokratiegeschichte in Deutschland ausdrücklicher mit einbezieht.

Nichts als ein gefesselt Weib

120 Gäste aus Kultur, Politik und Wissenschaft, auch engagierte Bürger, auf jedem Platz eine Rosette in Schwarz-Rot-Gold, Symbol der Forderung nach Bürgerrechten. Wie eine gemeinsame Tischherrin schaute die Frauenrechtlerin Louise Otto von einem großen Bild am Rand der Bühne, mit skeptischem Blick, der zu fragen schien, ob sich in so staatstragendem Rahmen dem revolutionären Geist der Zeit nachspüren lässt – der Verbitterung über monarchische Willkür, Unfreiheit, Armut und der Entschlossenheit, Reformen und nationale Einheit durchzusetzen.

Es gelang ziemlich gut. Katharina Thalbach trug aus Louise Ottos „Lieder eines deutschen Mädchens“ vor und schleuderte die Worte „und ich bin nichts als ein gefesselt Weib“ so wütend heraus, wie Louise Otto sie gemeint haben muss, auch in Richtung ihrer Mitstreiter: Die Idee der Mitbestimmung bezogen die Männer ja eher auf sich.

Mehr zum Thema 1/

Die Historikerin Hélène Miard-Delacroix berichtete atemlos wie eine eben aus Paris angaloppierte Revolutionärin von den Umtrieben in Frankreich und sprach einen Toast aus auf den gemeinsamen Schatz von Fortschritt, Freiheit und Demokratie, den Europa heute beherberge. Christopher Clark, Historiker aus Cambridge, erklärte „dieses schöne Freudenmahl“ zur Frucht der Revolution und endete mit der Hoffnung, der Geist der Freiheit möge auch wieder in Russland einziehen. Es steckten dann ziemlich viele schwarz-rot-goldene Rosetten an den Abendgarderoben.

In den Tagen vor dem 18. März 1848, vor den Schüssen am Schlossplatz, dem Häuserkampf und den mehr als 250 Toten, wurde der Berliner Tiergarten zum Versammlungsort. Die Sommerresidenz Bellevue war in Sichtweite: streng bewacht aus Furcht vor dem aufmüpfigen Volk, dunkel und leer.