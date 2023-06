Wenn Steffen Mau sagt: „Als Soziologe bin ich ein Mythenjäger“, dann hat das bei ihm auch eine erfrischende medienkritische Pointe. So erklärte Mau in einem Gespräch mit der „Zeit“: „Als Soziologe betreibe ich einen Fehlschluss, wenn ich aus Talkshows, Leitartikeln oder Twitter ableite, wie gespalten die Gesellschaft ist.“ Tatsächlich spreche die Empirie vorwiegend eine andere Sprache, so Mau bei der Entgegennahme des diesjährigen Schader-Preises in Darmstadt.

Der meiste Streit, so erläutert er im Vortrag, spiele sich nicht zwischen unversöhnlichen Lagern ab, die von gänzlich verschiedenen Zielvorstellungen ausgehen (etwa in der Vorstellung intellektuell und materiell vermögender Kosmopoliten versus entsprechend minderbemittelter Kommunitaristen), sondern um die vielen „Ja-Abers“, die mit bestimmten politischen Projekten verbunden werden. Der Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität hält die Annahme einer durch tiefe kulturelle Gräben getrennten Lagerbildungen für falsch, wie sie beispielsweise sein Berliner Zunftkollege Wolfgang Merkel verficht, wenngleich nur „idealtypisch“, wie das salvatorische Wörtchen lautet, mit dem Merkel seine gesellschaftspolitischen „Nein, denn“-Beschreibungen vor empirisch verfahrender Kritik schützen möchte. Mau lässt solche Versicherungen, es im Zweifel nicht allzu ernst zu meinen, nicht gelten.