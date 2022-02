Ursprünge des „Querdenkens“ : Eine Telenovela über Sonnendoktoren

Woher kommen die Querdenker? Steffen Greiner macht deren Wurzeln in der Lebensreform-Bewegung und den Inflationsheiligen von vor hundert Jahren aus. Geht die Analogie in seinem Buch über „Die Diktatur der Wahrheit“ auf?

Das Komikpotenzial dieses Milieus und seiner Gestalten ist natürlich auch dem Autor ganz gut bewusst. Da zieht zum Beispiel eine Gruppe Naturmenschen auf der Suche nach Ursprünglichkeit und dem wahren Leben raus aufs Land, zurück zur Scholle, wie man damals sagte, aber im Berliner Umland ist schon vor hundert Jahren der Grund knapp, und die Anarcho-Aussteiger finden für ihre Kommune bloß noch eine Müllkippe an einem Bahndamm, für die sie auch noch Pacht zahlen müssen.

„Wie will man das erzählen?“, fragt Steffen Greiner an einer Stelle seiner „Zeitreise zu den ersten Querdenkern“ selbst. „Als Telenovela? Alle sind da, alle haben was mit allen, stopfen sich trotz Rohkost heimlich die Schnitzel in der Taverna rein und haben immer Koks um die wundgeschnupften Nasen.“ Gemeint sind die Nackttänzer, Vegetarierinnen und Sonnendoktoren vom Monte Verità im Tessin, der bekanntesten Kolonie der Lebensreform-Bewegung.