Kritik an Annalena Baerbock : Politik ohne Geländer

Am Sonntag, dem 28. August, Goethes Ge­burtstag, hatte Annalena Baerbock einen typischen Auftritt. Vor den versammelten Granden des Goethe-Instituts (soeben hatten sie aus Berlin eine bittere Pille in Form von Etat­kürzungen verabreicht bekommen) wurden in Weimar die diesjährigen Goethe-Medaillen an Kulturschaffende aus Indien, Südafrika und Ägypten verliehen.

Die Rede der Ministerin war bemerkenswert. Fast könnte man glauben, sie sei bei Cato dem Älteren in die Schule gegangen. Doch zweitausend Jahre abendländische Rhetorik und einige klägliche Reste grünen Pazifismus haben ihre Wirkung getan: Das ceterum censeo, bei Cato noch am Ende jeder Rede, rückte bei Baerbock gleich an den Anfang und erschien in Gestalt von Versen des ukrainischen Dichters Serhij Zhadan. Nota­bene: Serhij Zhadan forderte anders als Cato weder, dass Karthago zerstört werden müsse, noch, dass Russland den Krieg verlieren solle. Nein, es war in seinen Versen nur vom Wert der Dichtung und der leisen Sprache in harten Zeiten die Rede.