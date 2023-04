Nicht nur war es bereits im frühen 18. Jahrhundert möglich, die Natur als System zu denken und entsprechend zu ordnen, geradezu hellsichtig erkannten zeitgenössische Naturwissenschaftler, dass raubbauende Eingriffe des Menschen in die Katastrophe münden könnten. Sie warnten etwa vor den Auswirkungen der „großindustriellen Naturzerstörung“, wie Heinrich Detering in seinem faszinierend gelehrten Buch „Menschen im Weltgarten“ (2020) schreibt. Mit der Wissenschaftsförderung zielte der Adel, der Exponate sammelte und seine immer größer werdenden Wunderkammern füllte, zwar nicht in erster Linie auf korrigierende Beratung hinsichtlich der eigenen wirtschaftsbasierten Naturausbeutung ab. Im Vordergrund standen Wissensdrang, Neugier und Stolz auf die kuratorischen Erfolge. Die Expeditionen und Untersuchungen des Carl Nilsson Linnaeus führten zu seiner Erfindung der binären Nomenklatur. Er schlug vor, Naturobjekte zweifach, nämlich nach Gattung und Art zu bezeichnen, und setzte das auch durch.

Es ist das Verdienst von Deterings Buch, diese Motive, Anstrengungen und Narrative für die Gegenwart aufzuschlüsseln. Haller war der Mann, dessen Klassifikation von Naturobjekten endgültig derjenigen Linnés unterlag wie der britische Universalgelehrte Thomas Young etwas später dem Franzosen Jean-François Champollion bei der Entzifferung der Hieroglyphen. Es kommt Detering jedoch nicht auf die Konkurrenz der Genies an; das Interessante ist ihm die nur vermeintliche Dichotomie in Al­brecht von Hallers Selbstverständnis als Naturforscher und ebenso Dichter. In Hallers Versen kommt die bäuerliche Lebenskultur, die er auf Alpenwanderung im Berner Oberland kennenlernt, so realistisch vor wie nur möglich, wenn auch in 480 Alexandrinern.