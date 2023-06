Das war die Weimarer Republik 1923: Arbeitslose in Berlin an einer Ausgabestelle der Volksspeisung Bild: picture alliance / UPI

Achtzehn Prozent für die AfD. Das ist schlimm. Noch nie waren in unserem Land die Rechtsextremen so stark. Im Angesicht der Dramatik sollten wir keine Zeit und keine Energie auf eine besonders sinnlose Diskussion verschwenden und nicht dem deutschen Reflex nachgeben: den Weimar-Vergleich. Als lebten wir in den letzten Jahren der Weimarer Republik, kurz bevor die Demokratie zugrunde ging. Achtzehn Prozent, genauso viel wie damals im September 1930 für die NSDAP, die Gesellschaft polarisiert, die soziale Lage desaströs, die etablierten Parteien zerrüttet – die Sozialdemokratie, der Kapitalismus, die Gerechtigkeit, die Freiheit, die Demokratie: alles am Ende und am Boden. Und so weiter.

Der Weimar-Vergleich ist in jeder Hinsicht irreführend und dysfunktional. Er blockiert eine angemessene Zukunftspolitik, nicht zuletzt, weil er die Ausgangslage falsch darstellt. Der Weimar-Reflex erhebt die Hasenherzigkeit zur politischen Raison. Er will die Problemstrukturen des vergangenen Jahrhunderts, komme was mag, auf unsere Zeit überstülpen. Doch wir haben andere Herausforderungen. Weimar ist neunzig Jahre entfernt, 2,5 Grad Erderwärmung fünfzehn Jahre.