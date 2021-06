Aktualisiert am

Wildnis in der Stadt : Mit Kitsch gegen den Klimawandel

Der Grimm-Platz in Kassel soll zur romantisierten Halbwildnis werden: Ähnlich werden Städter auch andernorts ihren Ängsten Gestalt geben.

Wald mit Nebel, aber ohne Ängste: So stellen sich die Landschaftsarchitekten von Club L94 die künftige Gestaltung des Brüder-Grimm-Platzes in Kassel vor. Bild: Simulation club L94

Der Satz war als Lob gemeint: Es handele sich um einen künstlerischen, szenografischen Ansatz, den das Büro club L94 gewählt habe. Und so zeichnete die hochrangig besetzte Jury den Entwurf der Kölner Landschaftsarchitekten mit einem ersten Preis im Wettbewerb für die Neugestaltung des Brüder-Grimm-Platzes am Rand der Kasseler Innenstadt aus. Keine Frage, einprägsam wie das Bühnenbild für eine Kindertheaterinszenierung kommt der Entwurf daher. In der Mitte des Platzes ist ein kreisrunder Wald vorgesehen. Der Rest der weitläufigen Fläche wird gepflastert, hier sollen sich nur Fußgänger und Radfahrer tummeln, und für Veranstaltungen ist auch autofreier Raum genug.

Bei der Wahl der Bäume für „Grimms Wald“ verfielen die Planer auf hochstämmige Kiefern, am Boden sollen sich Moos und Farne ausbreiten. Sprühgeräte erzeugen auf Wunsch einen mystischen Wassernebel, der zugleich Pflanzenwelt und Menschen Kühlung verschafft, und mit Einbruch der Dämmerung erhellen drei verschiedene Lichtspiele den Hain – sie stehen für die Grimmschen Märchen vom Blauen Licht, von den Sterntalern und vom Geist im Glas.