Stadt, Land, Klischee : Tickt eine Zeitbombe in Deutschlands stillen Winkeln?

Was ist „das Land“? Ein berechtigter Sehnsuchtsort für Städter, eine Energiequelle, bevölkert von empfindsamen Bäumen (Peter Wohlleben) und namentlich bekannten Nachbarn – oder doch eher ein Energieleck, ein Grab für Pendlerpauschalen und Eigenheimprämien, eine Domäne der abgehängten Fortschrittsbremser, der „Gelbwesten“, Brexiteers, Anhänger von Orban, Trump, PiS, Putin und AfD? Über diese Fragen kann man lange streiten, sie liefern immer neue Munition für Stadt-Land-Konflikte, die in Zukunft nach Meinung vieler Experten noch zunehmen werden.

Auch in der Kunst und der Unterhaltung scheinen die versöhnlichen Bilder vom Land auf dem Rückzug zu sein. War vor Jahren noch eine Flut von Dorfromanen zu verzeichnen, in denen Städter die Vorzüge des einfachen Lebens auf dem Land entdeckten – zu Beginn der Corona-Krise ging dieser Trend in eine echte Stadtflucht über –, setzt einer der größten Pandemie-Gewinner, die Streamingplattform Netflix, auf eine Art Gegenprogramm: Stadt-Land-Konflikte bis zum blutigen Ende.

Noch beliebter als der Moloch Großstadt ist dabei, gegen alle Kriminalitätsstatistik, das Land als Mordgrube. Nähme man aus dem Netflix-Programm alle Serien und Filme mit Teenagern, die im Wald verschollen gehen, oder Polizisten, die in ihre ländliche Heimat zurückkehren, um rätselhafte Serienmorde zu lösen, Drogenringe oder Mafianetze auszuheben, wäre das Angebot nur halb so groß. Viele der bei Netflix vorgehaltenen Provinz-Thriller bemühen sich nicht einmal um Distinktion, sie heißen „Der Wald“, „Das Grab im Wald“ oder „The Forest“, überall rauschen dunkel die Bäume, ob in „Dark“ oder „Black Spot“, und es ist fast einerlei, ob die Produktionen aus Belgien, Frankreich, Luxemburg, Polen oder Deutschland stammen. Das Muster ist überall das gleiche: mysterymäßig aufgepeppter Provinz-Exotismus mit dem willkommenen Nebeneffekt, dass die Verbrechensaufklärung auf dem Land wegen der schlechten Telefonverbindung, weil man dort so gut Leichen verstecken kann und alle auf dem Dorf ohnehin etwas zu verbergen haben, leicht über mehrere Staffeln gestreckt werden kann.

Ein bisher wenig beachtetes Detail des Film- und Serienschauens findet sich in dem Buch „Stadt, Land, Frust – Eine politische Vermessung“ von Lukas Haffert mehr am Rande. Der Autor hat in der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften aus dem Jahr 2016 entdeckt, dass man den Grad des „kosmopolitischen Lebensstils“ einer deutschen Region sehr gut daran erkennen kann, in welchem Umfang die Einwohner Fernsehsendungen oder Filme in einer Fremdsprache ohne Untertitel schauen.

Überträgt man diese Korrelation nun etwas mutwillig auf die erwähnten Netflix-Serien, ergibt sich ein wunderbares Zerrbild des urbanen Deutschen als eines Möchtegernweltmenschen, der suchthaft an den Haaren herbeigezogene Provinz-Thriller in deren (austauschbarer) Originalsprache anschaut. Und wieder ist der Stadt-Land-Konflikt um ein Klischee reicher, wobei ein Funken Wahrheit nicht abzustreiten wäre.

Das Gegenprogramm läuft bei den Öffentlich-Rechtlichen mit ihren unzähligen Stadt-Land-Fluss-Küste-Krimis; flankierend halten die Regionalprogramme den „Urlaub in Deutschland“ sowie das Kochen und Gärtnern mit Landfrauen hinterm Haus nach alten Rezepten der Vorfahren hoch. Kritischer Regionaljournalismus, kluge Provinz-Serien wie einst „Mord mit Aussicht“ oder die anarchischen Über-Land-Fahrten von Franz Xaver Gernstl beim Bayerischen Rundfunk sind zur Seltenheit geworden.