Staatliche Ballettschule : Punktabzug für ein paar Kilo mehr

Höchste Zeit für Aufklärung: Gab es ein System der Günstlingswirtschaft an der Staatlichen Ballettschule Berlin? Und wer ließ all das geschehen?

Schüler der Staatlichen Ballettschule Berlin führten am 2017 Ausschnitte des Stückes "far" von W. McGregor auf. Bild: Picture-Alliance

Gerade musste, wie die BBC berichtet, die im schottischen Argyll gelegene Ballettschule „Ballet West“ mit Internatsbetrieb und angeschlossener Company die Tore wegen Vorwürfen sexuellen Mißbrauchs schließen, die verantwortlichen Mitarbeiter wurden entlassen. Das ist der dritte Fall, der innerhalb weniger Monate an die Öffentlichkeit kommt. Einer davon betrifft Berlin. Die Direktoren der Staatlichen Ballettschule und des assoziierten Landesjugendballetts sind fort, ihnen wurde gekündigt, nachdem seit Jahren offenbar bestehende Missstände an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Zwei Drittel des Kollegiums standen Ende letzten Jahres hinter Forderungen, die Verhältnisse nun zu ändern. Monate später ist das Kollegium der Staatlichen Ballettschule Berlin noch immer gespalten. Lehrer, denen Vorwürfe gemacht werden, unterrichten nach wie vor. Die Untersuchungen der Expertenkommission und der Clearingstelle wurden noch nicht abgeschlossen. An der Ballettakademie der Wiener Staatsoper herrschten ähnliche Probleme. Sie ist inzwischen mit einer neuen Leitung und einer neuen Schulverfassung ausgestattet.

Das lässt hoffen, dass dies auch in Berlin bald der Fall sein wird. Vieles wird dafür getan. Allerdings gibt es riesige Unterschiede zwischen den Vorgängen an den beiden Schulen. In Wien scheint es keine Versuche von Behördenmitarbeitern, den Skandal zu vertuschen, gegeben zu haben. Ein Zeitungsartikel genügte, um eine Untersuchungskommission einzusetzen, die ihre Arbeit erfolgreich beendete. In Berlin jedoch gibt es Anzeichen eines politischen Skandals. Beschwerden und Hinweise auf Missstände, die bereits 2008 dem damaligen Schulamtsleiter zugingen, blieben unbeantwortet, „ausnahmslos alle Beschwerdeführer (wurden) gemobbt und aus der Schule vertrieben“, wie Zeugen eidesstattlich erklärten.