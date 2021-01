Karl Lauterbach : Der Rufer in der Wüste

Es ist nicht leicht, ein Prophet zu sein. Die einen hängen einem an den Lippen, die anderen verwünschen einen. Und wenn eintritt, was prophezeit war, würden sie am liebsten den Boten für die Botschaft strafen. Aber aufhören kann der Prophet nicht, bevor seine Mission erfüllt ist. So bleibt er gefangen in einer kommunikativen Endlosschleife, wie auf einem Möbiusband, bei dem sich nicht zwischen oben und unten, innen und außen unterscheiden lässt. Deshalb ist es auch so schwer, über den Corona-Propheten Karl Lauterbach zu schreiben, weil ihm das nur immer mehr von jener Aufmerksamkeit garantiert, die er ständig für sich reklamiert.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Schwiege man aber deshalb, würde er einfach weiterreden, weitertwittern, weiterposten, damit man endlich wieder über ihn spricht; würde weiter in jede Talkshow gehen, in die man ihn einlädt, auch wenn sich das mit dem Appell, unsere Kontakte aufs Minimum zu reduzieren, nur schlecht verträgt.