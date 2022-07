Spanische Gesetzesdebatte : Keine Huldigung für den Diktator

Im November 2021 fand im baskischen Parlament eine Auseinandersetzung statt, die nicht auf dem Radar internationaler Nachrichtenagenturen auftaucht. Die beiden konser­vativen Parteien stellten den Antrag, die öffentlichen Hommagen an ehemalige ETA-Mitglieder, die aus dem Gefängnis entlassen werden, als „Verherrlichung des Terrorismus“ zu verurteilen. Der Antrag wurde in dieser Schärfe abgelehnt. Das Parlament mochte lediglich seine „Ab­lehnung“ solcher Willkommensrituale bekunden, besonders mit Blick auf die Empfindungen der Opfer. Ein Vertreter der Gegenseite allerdings, der wegen seiner Verbindung zu ETA dreimal im Gefängnis gesessen hatte, argumentierte, der Partido Popular (PP) habe seinerseits die Franco-Diktatur verherrlicht und später, schon zu demokratischen Zeiten, die Verantwort­lichen des spanischen „Staatsterrorismus“ straffrei ausgehen lassen. Es war die ge­läufige Form des „Aber du mal erst!“.

Es ließen sich Dutzende solcher Beispiele finden, in denen die verschiedenen politischen Lager einander Verbindungen zu Mördern und Folterern vorwerfen. Im Gegensatz zu anderen demokratischen Gesellschaften Europas geht es in Spanien eben nicht nur um Meinungsstreit, sondern um den Umgang mit einer langen Kette krimineller Taten. Die Wunden, die sie und ihre politische Instrumentalisierung gerissen haben, bleiben in Trauerfeiern, Gedenktagen und symbolischen Handlungen – geforderten und verweigerten – stets spürbar. Sie schmerzen noch immer und radikalisieren das Meinungsspektrum. Das „Gesetz der demokratischen Erinnerung“ (F.A.Z. vom 12. Juli), das vor wenigen Tagen verabschiedet wurde und ein Gesetz der Zapatero-Regierung von 2007 erweitert, soll dagegen Abhilfe schaffen: Es soll die Opfer von Gewaltherrschaft schützen, die Exhumierung Ermordeter ermöglichen, den Angehörigen Entschädigungen zukommen lassen und die „memoria democrática“ als Wert in der Gesellschaft verankern.

Eine gute Sache also – im Prinzip. Und hier beginnt schon die Deutung, also der Dissens. „Memoria“ ist ein Mantelbegriff. Er umfasst Gedächtnis, Erinnerung und Gedenken, also einerseits persön­liches Empfinden, das jedem einzelnen Menschen überlassen bleiben muss, andererseits eine politische Aufgabe, die abgearbeitet werden soll. Dazu einen genau bezeichneten Wertekatalog und das entsprechende staatliche Handeln. Gegner würden sagen, das Gesetz zeuge von ideologischem Messianismus und trage nicht zur Versöhnung, sondern zur Spaltung der Gesellschaft bei. Befürworter argumentieren, der Staat müsse endlich seine Verantwortung wahrnehmen und Position zu den Menschenrechtsverletzungen der Vergangenheit beziehen. „Memoria democrática“ richtet sich aber auch auf die Zukunft: auf die Erziehung aller kleinen und großen Spanier zu de­mokratischem Bewusstsein. Ein eigenes Staatssekretariat kümmert sich darum.

Unter den vielen Punkten, die sich auf den 77 Seiten des Gesetzes finden, leuchtet die Umbenennung und Umwidmung eines der spektakulärsten faschistischen Weiheorte in Europa sofort ein: Das „Tal der Gefallenen“, mit Basilika und imposanter Droharchitektur, soll künftig „Tal von Cuelgamuros“ heißen und darf von Franco-Nostalgikern nicht mehr für Kundgebungen benutzt werden. Die sterblichen Überreste des Diktators, die 44 Jahre lang hinter dem Altar ruhten, wurden schon 2019 umgebettet; demnächst wird die Umbettung des Faschistenführers José Antonio de Rivera folgen. Besuchern des populären Ausflugsziels im Norden Madrids soll die Geschichte des Ortes als Symbol der Repression erklärt werden. Im selben Zug wird die rechtskatholische Stiftung aufgelöst, sodass die Pflege der Anlage in staatliche Hände übergehen kann. Dem immer noch lebendigen Gemüts-Franquismus werden damit langfristig die Mittel entzogen. Auch für die Francisco-Franco-Stiftung, die unter der Aznar-Regierung der Nullerjahre noch staatliche Subventionen erhielt, ist das Ende gekommen. Der Hass des rechten Spaniens ist den Sozialisten also sicher.

Der breite Widerstand gegen das Gesetz der Minderheitsregierung von Pedro Sánchez rührt auch daher, dass es nur mit den Stimmen der baskischen Partei EH Bildu zustande kam. Sánchez machte dafür der Formation, die erst spät für die Morde von ETA um Verzeihung gebeten hat, ein politisches Zugeständnis: Auch Gewalttaten von 1978 bis 1983 werden untersucht. Damit gerät der „schmutzige Krieg“ der staatsterroristischen Paramilitärs (GAL) in den Blick, die während der González-Regierung ETA-Kämpfer liquidierten. Der ehemalige Ministerpräsident Felipe González und einige seiner Parteifreunde haben deshalb schon vehement gegen das Gesetz protestiert. Auf dem Spiel steht die Deutung, die das moderne Spanien den Werten der „transi­ción“ und ihren vielfältigen Kompromissen gibt, aber auch der Umgang mit den Resten der ETA-Ideologie. Bezeichnenderweise war Bildu abwesend, als vor acht Tagen im baskischen Ort Ermua der Ermordung des PP-Stadtrats Miguel Án­gel Blanco im Jahr 1997 gedacht wurde. Opferverbände sind über Sánchez’ Deal empört und sprechen der Regierung jede Glaubwürdigkeit ab.

Spanische Künstler und Intellektuelle haben sich auffallend wenig in die Debatte eingemischt. Bekannte Autoren sagten der F.A.Z., sie hätten den Gesetzestext gar nicht gelesen. Hier und da war Resi­gnation angesichts der spanischen Streitlust spürbar. Aber man sollte die Erklärung auf den ersten Seiten des Textes ernst nehmen: Es steht einem Land der Europäischen Union gut an, seine Werte zu definieren, die demokratischen Institutionen zu schützen und sich für die Vermittlung historischer Kenntnisse einzusetzen. Um mancherlei darf dabei gestritten werden; aber Vergessen, wie es auf Seite 8 heißt, „ist für eine Demokratie keine Option“.