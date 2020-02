Irlands Junge und Sinn Féin : Vergeben, vergessen

Stephen and Breege Quinn am 5. Februar am Grab ihres Sohnes in Cullyhanna: Paul Quinn wurde im Herbst 2007 von Mitgliedern der IRA ermordet. Die Tat wurde zum Streitpunkt der jüngsten Wahlen. Bild: Picture-Alliance

Paul Quinn war ein 21 Jahre alter Nordire, der an einem Herbstabend des Jahres 2007 auf einen Bauernhof wenige Kilometer südlich der Grenze gelockt und mit Eisenstangen und Knüppeln zu Tode geprügelt wurde. Seine Mörder sind bis heute nicht gefasst worden. Quinns Eltern sind überzeugt, dass die Täter der irisch-republikanischen Terrororganisation IRA angehörten. Conor Murphy, ein Politiker der früher als politischer Arm der IRA bezeichneten Sinn-Féin-Partei, bestritt zur Zeit des Mordes die Beteiligung der IRA. Zu ihrer Entlastung behauptete er, Quinn sei ein am Grenzschmuggel beteiligter Krimineller gewesen, womit er das Verbrechen von den nordirischen Unruhen auszuklammern suchte.

Murphy gehörte einst selbst der Terrororganisation an. In den frühen achtziger Jahren bekam er wegen Mitgliedschaft in der IRA und Sprengstoffbesitz eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Heute ist er Finanzminister in der nordirischen Regionalregierung, in der sich die nationalistisch-katholische Sinn-Féin-Partei mit der protestantischen pro-britischen Democratic Unionist Party die Macht teilt.

Wie es so oft in der irischen Politik geschieht, hat jetzt die Vergangenheit Murphy eingeholt. In der Endphase des Wahlkampfes in der Republik Irland sind Murphys als apologetisch gedeutete Äußerungen über den Mord an Paul Quinn zu einem Streitpunkt geworden. Als der Fall in der vergangenen Woche wieder in die Schlagzeilen geriet, leugnete Murphy zunächst, Quinn der Kriminalität bezichtigt zu haben, wurde aber durch eine alte Aufnahme Lügen gestraft. Unter Druck entschuldigte er sich dafür, das Leid der Eltern durch seine Bemerkungen erschwert zu haben. Bezeichnend war seine Weigerung zu sagen, dass Quinn kein Krimineller gewesen sei.

Wertewandel verwischt Zugehörigkeiten

Daraus versuchten Kritiker, die darauf beharren, dass Sinn Féin aufgrund seiner historischen Verstickung mit dem Terror noch Blut an den Händen habe, der Partei einen Strick zu drehen. Entgegen manchen Erwartungen hat Sinn Féin keinen Schaden genommen. Der hohe Zuspruch, den die Partei mit ihrem linkspopulistischen Programm bei der irischen Wahl vor allem bei der jüngeren Bevölkerung gefunden hat, bekräftigt, dass die alten, alles bestimmenden Stammeszugehörigkeiten zunehmend durch einen generationsbedingten Wertewandel verwischt werden. Es zeigt sich, dass die Insel auf beiden Seiten der Grenze eher zwischen Vergessen-Wollen und Nicht-vergessen-Können als zwischen Protestantismus oder Katholizismus gespalten ist, zwischen Anhängern der Union mit der britischen Krone und nationalistischen Republikanern.

Das Ausmaß dieses Wandels scheint selbst Sinn Féin überrascht zu haben. Wenn der Partei klar gewesen wäre, dass sie, wie die Nachwahlbefragungen am Wochenende ergaben, gleich stark abschneiden würde wie die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangenen liberal-konservativen Parteien, die beinahe seit der Gründung des Freistaates vor fast hundert Jahren ein Duopol haben, hätte sie wohl mehr Kandidaten aufgestellt und womöglich sogar die Chance gehabt, eine Regierung zu bilden. Das komplizierte System der übertragbaren Einzelstimmgebung bedeutet, dass sich die prozentuale Stimmenverteilung nicht unbedingt in der Zahl der Mandate niederschlagen wird. Deshalb bleibt vorerst unklar, welche Partei mit den meisten Sitzen aus der Wahl hervorgehen und welche Regierungskonstellation sich daraus ergeben wird.

Fest steht aber schon, dass der dramatische Stimmenzuwachs für die einst wegen ihrer Verbindungen zum republikanischen Terror ausgegrenzte Sinn Féin das politische Gefüge auf absehbare Zeit verändert hat. Junge Wähler wollten nicht wissen, was Conor Murphy vor dreizehn Jahren gesagt hat. Ebenso wenig beschäftigt es sie besonders, dass Sinn-Féin-Politiker noch in enger Verbindung mit führenden IRA-Figuren stehen, ja sogar Anweisungen von ihnen entgegennehmen, wie unlängst in Nordirland aufgedeckt wurde.

Bruch mit der Vergangenheit

Die junge Wählerschaft verlangt vielmehr einen Bruch mit der Vergangenheit. Sie sehnt sich nach dem radikalen Wandel, den Sinn Féin und andere linksgerichtete Parteien verheißen mit ihren unbezahlbaren Versprechen zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit, der Obdachlosigkeit, des Klimawandels und der Krise im Gesundheitsdienst. Selbst der Brexit, von dem Irland stärker betroffen ist als jedes andere Land außer Britannien, scheint für die Mehrheit der Wähler nicht entscheidend gewesen zu sein. Das Wahlergebnis ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass Irland hundert Jahre nach der Teilung allmählich aus dem Schatten der Vergangenheit heraustritt – im Zeichen der Geschichtsvergessenheit.