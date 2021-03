Reisen während der Pandemie : Genießen Geimpfte Sonderrechte?

Aktualisiert am

Was kommt im Corona-Lockdown als nächstes auf uns zu? Der Philosoph Martin Booms spricht über Missgunst, falsche Gerechtigkeitsvorstellungen – und sagt, warum das Balkonklatschen billig war.

Herr Booms, die Corona-Infektionen schnellen in die Höhe, gleichzeitig plant die EU-Kommission ein „digitales grünes Zertifikat“, das zum Start des Sommers am 1. Juni in Kraft treten und Reisen innerhalb der Europäischen Union erleichtern soll. Das Dokument vermerkt, ob man geimpft ist, von einer Covid-19-Erkrankung genesen oder getestet wurde. Ist das ungerecht?

Nein. Wir haben ja nun einmal Menschen mit einem je eigenen infektiologischen Status. Die Frage ist doch, wie man mit dieser Ungleichheit der Ausgangsbedingungen gerecht umgeht. Meiner Meinung nach ist es die falsche Vorstellung, zu sagen, dass Gleichbehandlung für alle automatisch auch Gerechtigkeit für alle heißt. Denn die Gleichbehandlung setzt ja automatisch voraus, dass auch gleiche Bedingungen vorherrschen, und das ist nicht der Fall. Warum sollten also die, die geimpft werden, weiter auf ihre Freiheitsrechte verzichten, wenn sich erweisen sollte, dass sie für andere keine Gefahr mehr darstellen?