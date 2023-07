Die kleine Insel Capri ist ein guter Ort für dicke Bücher. Wer den Fehler macht, im Sommer zu kommen, kann in der Tageshitze ohnehin wenig anderes tun, als sich einen Platz im Schatten zu suchen und möglichst kein Körperteil zu bewegen: außer den Pupillen. Wer richtigerweise im frühen Frühjahr oder im späten Herbst die Insel besucht, wird sich nachmittags, erschöpft vom Schwimmen oder dem dauernden Auf und Ab der Spazierwege, einen Sitzplatz in der Sonne suchen und erkennen, dass das scharfe Licht Süditaliens und das Schwarz-Weiß gedruckter Buchstaben auf Papier einen unwiderstehlichen Effekt ergeben.

Er wird lesen, bis die Dämmerung kommt. Und er wird schnell merken, dass er, um daran eine Freude zu haben, keine leichte, sogenannte Urlaubslektüre braucht. Auch schwierige, böse, komplizierte Bücher lesen sich gut auf Capri, wo man nur kurz aufschauen muss, hinüber zu den Hügeln und Felsen oder hinunter aufs unendlich blaue Meer. Und dann hat man aus der ganzen Schönheit wieder Kraft geschöpft fürs nächste anstrengende Kapitel.

Kaiser und Gott

Selbst nervige englische Autoren wie Martin Amis oder Ian McEwan verkraftet man hier; die längsten Reportagen aus dem „New Yorker“ lesen sich leicht; und natürlich ist es kein abwegiger Gedanke, hierher endlich Robert Graves’ „I, Claudius“ mitzubringen, schon weil man dieses Buch auf Englisch lesen muss. Die deutsche Version „Ich, Claudius, Kaiser und Gott“ ist eine fast bis zur Unkenntlichkeit gekürzte Kompilation aus „I, Claudius“ und der womöglich nicht ganz so beeindruckenden Fortsetzung „Claudius the God“.

„I, Claudius“ ist ein Roman ohne einen Helden, weil dieser Claudius zwar womöglich ein guter Mensch ist, aber nur der Erzähler, nicht die Hauptfigur, ein junger Mann am julisch-claudischen Kaiserhof, den kaum einer ernst nimmt, weil er hinkt und stottert und nicht der Schnellste ist. Und der das Bild des Trottels, das er abgibt, zum Selbstschutz noch verstärkt; so überlebt er alle Intrigen und Verschwörungen.

Denn die Guten, die als Helden taugten, sterben früh in diesem Roman; sie alle hätten, auf die eine oder andere Art, die Pläne Livias durchkreuzen können, Augustus’ zweiter Frau, Claudius’ Großmutter, der Schurkin im Roman, die es vor keinem Verbrechen graust, wenn es darum geht, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen: Sie will, dass einer ihrer Söhne (die nicht Augustus’ Söhne sind) dem Kaiser (der nicht Kaiser heißen will) nachfolgen wird. Und sie will, dass dieser Nachfolger nicht auf die dumme Idee kommt, die Republik, die formal ja fortbesteht, restaurieren zu wollen. So läuft die Handlung auf Tiberius und dessen Residenz auf Capri hinaus.

Es gibt mehr Plot pro Seite

„I, Claudius“ spielt meistens in Rom, manchmal in Capua, kurz auch auf Rhodos, am Rhein, in den Urwäldern Germaniens. Aber Graves hält sich nicht damit auf, das Kolorit der Zeit und der Orte allzu farbig auszumalen. es gibt einfach zu viel Plot, zu elegante und perfide Machtspiele, zu viel Furcht, Hass, Rache, als dass mit Genrebildern aus dem Alltag der alten Römer irgendetwas gewonnen wäre. Natürlich leben diese Leute in Palästen, treffen sich in Gärten, und in der sehr eng bedruckten Penguin-Ausgabe wird auf Seite 107 zum ersten Mal die Speisenfolge eines Abendessens erwähnt (es gibt Meeräschen, gestopfte Drosseln und getrüffeltes Wildschwein). Auch das ändert sich, wenn Tiberius, verhasst bei den Römern und selbst angewidert vom Lärm und Durcheinander der immer noch republikanischen Stadt, seine Residenz auf die Insel Capri verlegt.