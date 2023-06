Ruslana hat ihr Leben noch vor sich, aber sie will unbedingt an die Front und gegen die Russen kämpfen. Sie wird in der Region Cherson eingesetzt. Dort verliert sie ihr linkes Bein.

Sie ist erst neunzehn und lächelt wie eine tapfere Soldatin. Geschickt nimmt sie mit ihren Krücken eine Stufe nach der nächsten, bis sie schließlich im Restaurant ist. Dort arbeiten junge Frauen und eilen durch den Raum. Ihre Blicke verharren auf Ruslana. Ob in diesen Blicken Irritation oder Mitleid liegt, ist nicht leicht zu sagen. Ruslana hat nur noch ein Bein, das rechte, ihr linkes hat sie an der Front verloren.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ein trüber Tag in Odessa, über dem Meer hängt dichter Nebel, und auf der Promenade spaziert ein Paar mit einem großen Hund, dem die Hinterbeine fehlen. Dank eines erstaunlichen Gefährts mit zwei Rädern trottet er zwischen dem Paar.

Ihr Bruder war dagegen

Ruslana ist mit ihrem großen Bruder gekommen, der sie um mehr als einen Kopf überragt. Immer wieder legt er einen Arm um seine zierliche Schwester, als wolle er sie beschützen. Er war dagegen, dass Ruslana in den Krieg zieht und wenn, dann doch bitte nicht an die Front, nicht in die Schützengräben, hatte er sie inständig gebeten. So, wie es sich für einen großen Bruder gehört. Ruslana ging trotzdem.

In der ukrainischen Armee dienen viele Frauen, mehr als 43.000 insgesamt, 5000 davon kämpfen an der Front. Unter ihnen sind auch Kommandeurinnen und Scharfschützinnen wie die Kiewer Schmuckdesignerin Ewgenia Emerald, eine hübsche Frau Ende zwanzig mit roten Fingernägeln, die schon als Kind mit Waffen gespielt und den Vater früh zur Jagd begleitet hat. Auf Instagram, wo ihr mehr als 70.000 Menschen folgen, posiert sie mit Gewehr, ausdrucksstarkem Gesicht und manchmal auch lasziv. Einmal steht sie vor einem zerstörten Panzer, das Gewehr wie etwas Wertvolles in ihren Armen, und singt. Im Einsatz lernte sie einen Soldaten kennen, verliebte sich, die beiden heirateten und übertrugen die Zeremonie live im Netz. Inzwischen hat Emerald ein zweites Kind.

„Wir stehen an der Seite unserer Männer. Wir sind körperlich nicht so stark wie sie, aber wir sind genauso mutig“, sagt Ruslana. Nach dem russischen Überfall auf ihre Heimat hat Ruslana vier Wochen lang überlegt, wie sie ihrem Land am besten helfen kann, und kam schließlich zu der Überzeugung: An der Front, dort, wo die Gefechte stattfinden, ist ihr Platz. Natürlich habe sie Angst gehabt, aber ihr Patriotismus sei stärker gewesen.

Soldatinnen als Superheldinnen

Die ukrainischen Frauen spielten in diesem Krieg von Beginn an eine wichtige Rolle, nicht nur hinter der Front. Trotzdem hat sich hierzulande wohl bei vielen das Bild geflüchteter Mütter, die mit ihren Kindern auf deutschen Bahnhöfen ankommen, eingebrannt. Die Frau, das vertriebene Opfer. Dabei war der Andrang von Frauen nach dem russischen Überfall so groß, dass es an Uniformen fehlte und sich die Kämpferinnen fürs Erste mit den kleinsten Männergrößen zufriedengeben mussten.

Inzwischen gibt es eine Fabrik in der Region Charkiw, wo Frauen für Frauen Uniformen nähen. Wolodymyr Selenskyj twitterte: „Die ukrainischen Frauen verteidigen gemeinsam mit Männern das Heimatland und erfüllen die wichtigsten Aufgaben. Die ukrainische Armee war und bleibt eine der Armeen, in welchen die meisten Frauen dienen.“ Und seine Frau Olena bezeichnete die Soldatinnen als Superheldinnen, die den Sieg mit jedem Tag ihres Lebens näherbringen.

Ruslana ging für mehrere Wochen in ein Trainingslager nach Saporischschja und lernte, wie man mit einer Kalaschnikow schießt. „Die kleine Version“, sagt sie. Es war das erste Mal, dass sie eine Waffe in der Hand hielt. Sie absolvierte etliche Sporteinheiten und einen Erste-Hilfe-Kurs. Ihre schusssichere Weste wog zwölf Kilogramm und lag schwer auf ihren zarten Schultern. Es dauerte, bis sich Ruslana an das Gewicht gewöhnt hatte.