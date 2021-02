Um eine vierte industrielle Revolution, so die Wirtschaftsexperten, werden wir also nicht herumkommen. Der Hype-Begriff Industrie 4.0 bedeutet auch, dass es auf dem Weg in die Zukunft neue Probleme und Bedürfnisse gibt, die nur durch technische Innovationen, wie etwa neuartige Roboter, lösbar sind. Die schnellere Verfügbarkeit von Materialien und Werkstoffen oder der Wunsch nach mehr Distanz in den Fabriken, etwa durch die Pandemieproblematik bedingt, werden die Arbeit und die Produktion zunehmend bestimmen. Die Automatisierung wird immer tiefer in alle Arbeitsbereiche vordringen. Das Ziel ist die Smart Factory – die Fabrik der Zukunft.

Die Voraussetzungen für diese Veränderungen sind hierzulande – für einige vielleicht überraschend – gut. Nach China, Japan, Südkorea und den Vereinigten Staaten ist Deutschland aktuell das europäische Land mit den meisten Robotern; ungefähr 60 Prozent automatisieren die Automobilindustrie, 14 Prozent sind in der metallverarbeitenden Industrie und 8 Prozent in der Chemieindustrie eingesetzt. Und auch bei den Neuinstallationen steht die Bundesrepublik unter den Top 5. Im Ranking der Automatisierung, also der Zahl der Roboterinstallationen auf zehntausend Beschäftigte, steht Deutschland mit 346 Stück auf einem doch sehr beachtlichen Platz vier hinter Singapur, Korea und Japan (Quelle: 2020 Robotics Report, International Federation of Robots).

In der automatisierten Zukunft werden wir also verstärkt mit intelligenten Maschinen zusammenarbeiten. Diese sogenannten Cobots, Mensch-Roboter-Kooperationen, sind ein weltweit wachsender Trend. Sie werden nicht nur in der industriellen Produktion oder Logistik eingesetzt, sondern in Laboren, in der hypertechnologisierten Landwirtschaft oder sogar im Warenverkauf – Cobots dringen bald in alle Lebensbereiche vor.

Neuartige Roboteranwendungen sind uns bereits in den Pandemiezeiten begegnet, so etwa die autonom fahrenden Desinfektionsroboter, die in Krankenhäusern oder auch Flugzeugen mit UV-Strahlen Viren auf den Oberflächen eliminieren können. Ein Roboterarm, der Rachen- und Nasenabstriche für Corona-Tests beim Menschen nehmen kann, der Nasal Swab Robot der Entwickler von Brain Navi aus Taiwan, soll demnächst klinische Zulassungstests durchlaufen und könnte dann etwa an Flughäfen eingesetzt werden.

Auch skurrile Tierroboter, wie etwa die von Festo in weiterentwickelten, einsatzfähigen Varianten, werden in bestimmten Bereichen kommen; und nicht nur ausschließlich wegen ihrer technischen Vorzüge – bereits vor zehn Jahren, als in Japan Therapieroboter in Robbenform vorgestellt wurden, konnten Wissenschaftler beobachten, dass Menschen, auch wenn sie wissen, dass das Tier eigentlich eine Maschine ist, schon nach kurzer Zeit eine emotionale Verbindung zu einem solchen Roboter aufbauen.

In Singapur etwa wurde ein Roboterhund von Boston Dynamics mit Kamera und Lautsprecher ausgestattet, der dann zu den Menschen trippelte, um sie an Abstandsregeln oder das Tragen von Masken zu erinnern – von einem lustigen Roboterhund ermahnt zu werden scheint angenehmer zu sein, als von einem knurrigen Polizisten zurechtgewiesen zu werden. Auf Straßen von rauheren Großstädten wie Berlin müsste man aber eventuell ein bissigeres Modell der Serie gegen renitente Maskenverweigerer einsetzen.