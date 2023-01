Wie sieht uns die Welt? : Weltoffenheit als Glaubensbekenntnis

„Nie wieder Krieg“ musste für die Deutschen zur Glaubensformel werden. In Israel lautet sie: „Nie wieder verwundbar sein“. So blickt der Soziologe Natan Sznaider auf Deutschland.

In Deutschland und Israel gibt es unterschiedliche Beschreibungen der Gegenwart. In Israel ist die Gegenwart der Endpunkt der Vergangenheit. Es gibt eigentlich keine Gegenwart, sondern eine sich in die heutige Zeit eingrabende Vergangenheit. In Deutschland dagegen ist die Gegenwart der Beginn einer sich öffnenden Zukunft.

So scheint es auf jeden Fall. Und da sind es gerade „weltoffene“ Intellektuelle, die in die Zukunft schauen wollen und sich nicht mehr für die Sünden der Väter und Großväter verantwortlich fühlen. Für sie ist die Zeit moralischer Aufrüstung angebrochen als Lohn und Selbstlob für geleistete Aufarbeitung der Vergangenheit.