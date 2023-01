Aktualisiert am

Wie sieht uns die Welt? : Was Deutschland weltweit in Gang setzen könnte

Ein Erfinder von Konzepten wie Demokratie, zeitgenössisches Recht, Freiheit und Gleichheit, denen noch immer zahllose Länder auf der Welt hinterherhinken, und ihr Hüter in modernen Zeiten, das ist Europa. Aus diesem Grund ist es meines Erachtens von Bedeutung für die ganze Welt, dass Europa als Gemeinschaft verfasst ist und für seine Werte auch eintritt. Deutschland betrachte ich als einen der wichtigsten und führenden Teile dieser „Einheit“.

Nicht zu vergessen, war es eines jener Länder, in denen sich früh die Auffassung herauskristallisierte, dass es alle stärkt und reicher macht, wenn die Menschheit sich um die Achse gemeinsamer Werte herum zusammenschließt. Das spiegelt sich auch in der Kunst wider. Berlin ist für migrantische Künstlerinnen und Künstler zu einem glänzenden und sicheren Zufluchtsort geworden. Und Frankfurt hat als Ausrichterin der größten Buchmesse der Welt in unserem Leben den Platz eines Zentrums, das den Blutkreislauf der Literatur beschleunigt.