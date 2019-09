Snowdens „Permanent Record“ : Die Erschaffung eines Monsters

Es gibt in diesem Buch, das so vieles auf einmal ist – eine Geschichte Amerikas seit dem 11. September 2001, eine Einführung in die Technologien der Massenüberwachung, ein Plädoyer für einen Journalismus, der Regierungsinteressen nicht dient, sondern sie in Frage stellt, und eine Autobiographie – eine Art Urszene: Edward Snowden ist ein kleiner Junge und wohnt mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem alten Haus in Elisabeth City, North Carolina. Als die Familie in dieses Haus einzog, wurde die Hauptetage nach hinten erweitert, so dass Edward von seinem Zimmer aus durch ein Fenster in das Fernsehzimmer sehen kann. Ein Vorhang befindet sich vor dem Fenster.

Seine Lieblingsbeschäftigung besteht darin, diesen Vorhang zur Seite zu ziehen und ins Fernsehzimmer zu spähen, wo eines abends, als er längst schlafen soll, sein Vater eine rätselhafte Kiste in der Hand hat und ihr ein beigefarbenes Objekt entnimmt, das aussieht wie ein Betonziegel. Der Vater verbindet es durch ein Kabel mit dem Fernseher, der aufleuchtet und damit auch das Gesicht des Vaters. Und der Sohn stellt verblüfft fest, dass der Vater nicht einfach fernsieht, sondern darüber bestimmt, was auf dem Bildschirm geschieht. Gebannt schaut er heimlich zu, bis der Vater ihn hinter dem Vorhang bemerkt, das Fenster öffnet, den Arm ausstreckt, nach ihm greift, ihn mit der Decke zu sich ins Fernsehzimmer zieht – und mit ihm am Commodore 64, einen Hubschrauber steuernd, „Choplifter!“ spielt.

Das Programmieren bringt er sich mit sieben bei

Von da an ist, wann immer es geht, auch Edwards Gesicht vom Bildschirm erleuchtet. Der Vater, ein Ingenieur für Luftfahrttechnik, der bei der Küstenwache arbeitet, erklärt ihm jede Taste; das Programmieren bringt er sich mit sieben selber bei. Mit dreizehn landet er bei einem Artikel über die Geschichte des amerikanischen Nuklearprogramms, ist mit wenigen Klicks auf der Website des Los Alamos National Laboratory, der Kernforschungseinrichtung, und ihm fällt auf, dass auf der Website eine riesige Sicherheitslücke klafft: eine offene Verzeichnisstruktur. Er stößt auf vertrauliche interne Informationen über Angestellte und macht, was er, eigentlich noch ein Kind, seiner Einschätzung nach tun muss: Er sagt es einem Erwachsenen. Er schreibt dem Webmaster des Labors eine Email.

Aber nichts passiert. Er lässt sich mit der IT verbinden, spricht dort aufs Band und buchstabiert seinen Namen dabei so, wie es der Vater manchmal tut, mit dem militärischen Buchstabieralphabet: „Sierra November Oscar Whiskey Delta Echo November“. Eines Abends klingelt das Telefon, und das Atomlabor ist tatsächlich dran. Die Mutter, die von nichts weiß, zittert am ganzen Körper. Der IT-Mann am anderen Ende braucht eine Weile, um zu begreifen, dass ein Teenager sie auf die Sicherheitslücke aufmerksam gemacht hat – und bietet dem Jungen einen Job an, wenn er 18 ist.

Edward Snowden, der Whistleblower, der im Juni 2013 als Datenspezialist der NSA und CIA aufdeckte, dass die amerikanische Regierung ein globales System der Massenüberwachung entwickelt und eingesetzt hat, ohne dass Bürger etwas davon wussten oder sich einverstanden erklärt haben, ist das Kind von Eltern, die dem Militär angehörten. Und das ist für die Geschichte, die er in seinem am Dienstag erscheinenden Buch mit dem Titel „Permanent Record“ erzählt, eine wichtige Voraussetzung. Nicht die Rebellion, die Regierungstreue steht am Anfang seiner Biographie. Nicht die Kritik am „Krieg gegen den Terror“, sondern der unbedingte Wunsch, seinem Land zu dienen, als nach 9/11 Amerika in den Krieg zieht, und Edward Snowden in die Army will.