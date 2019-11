Smartphone-Verbot für Kinder? : Das Risiko chattet mit

Nicht alle Probleme sind lösbar. Die Quadratur des Kreises ist ein solches Problem, und hier genau, in der Mathematik, besitzt der Begriff „Problem“ zumindest auch eine präzise Bedeutung. Erstaunlicherweise ist er allerdings inzwischen so fest wie schwammig in den Sprachgebrauch der wissenschaftlichen Medizin eingesickert, nämlich in der Redeweise von „problematischem“, möglicherweise gesundheitsschädlichem Verhalten, dass man sich fragen darf, auf welcher Seite der Skala die Wissenschaft nun den laut beklagten „problematischen Smartphone-Gebrauch“ durch Kinder sieht: als lösbare Aufgabe oder als echtes, angesichts der Digitalisierungstrends sogar vielleicht unlösbares Problem?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Tatsächlich geht die dringend notwendige Debatte um mediale Überlastung, in die jüngst der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte mit der Forderung nach einem Smartphone-Verbot bis zum Alter von elf Jahren hineingegrätscht ist, genau in diese Richtung: auf Kollisionskurs nämlich. Politiker, Pädagogen und mehrheitlich auch Mediziner, die sich um das seelische und körperliche Wohl der Kinder sorgen, treten immer radikaler auf die Bremse und fahren damit auf derselben Spur, auf der sie schon gegen die Überflutung der kindlichen Gehirne durch Zuckergetränke und -werbung angetreten sind – bisher nahezu vergeblich, wie wir heute wissen.

Auf der anderen Seite fahren jene in die entgegengesetzte Richtung, die Digitalwirtschaft an erster Stelle sehen, die den rapide wachsenden Markt im Blick haben und an der Pathologisierung von Konsumverhalten wie an der vorsorglichen Warnung mündiger Bürger kein Interesse haben können – und auch dann bisher keines gezeigt haben, wenn es um die möglicherweise nachhaltige mentale Beeinträchtigung der ahnungslosen Mündel geht.

Kleinkinder mit Vollschutz

Einigkeit herrscht gewissermaßen nur in einem Punkt: Für Kleinkinder, und da ist die Altersgrenze von drei Jahren schon wieder umstritten, gilt gewissermaßen Vollschutz. Smartphones sollen tabu sein. Faktisch ist auch das nur ein Wunschgedanke. Mobile Daddelkisten zum Ruhigstellen fahren vereinzelt sehr wohl schon in Kinderwagen mit – die sozialen Hintergründe sollen hier nicht weiter diskutiert werden. Eine abschließende Antwort auf die naheliegende Frage, was das mit den Gehirnen der Kleinkinder – mit ihrer Gesundheit und ihren Zukunftsaussichten insgesamt macht –, liegt bisher jenseits wissenschaftlich seriöser Empirie. Mehr Hinweise sollte man sich bei älteren Kindern und Jugendlichen erhoffen dürfen. Sie sind praktisch schon alle online, die meisten auch mobil im Internet und in sozialen Netzwerken, und begründet wird das ganz unterschiedlich. Fragt man deutsche Kinderärzte, und das hat die Pronova BKK jüngst getan, sind die Folgen dramatisch: Neun von zehn Ärzten führen schwer revidierbare Kollateralschäden bei allen Altersgruppen auf die exzessive Nutzung von Smartphones und Spielekonsolen zurück. Fast achtzig Prozent der befragten Kinderärzte berichteten von „sozialen Auffälligkeiten“, die sich in den vergangenen fünf Jahren verstärkt hätten, zwei Drittel von vermehrtem Übergewicht und Lernstörungen.