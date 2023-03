Barbra Streisand in einer Männerrolle: „Double Ghost Yentl (My Elvis)“ von Deborah Kass, 1997 Bild: Foto John Lusis/VG Bild-Kunst, Bonn 2023

In Wien würde man sagen, man habe die Neue auf einer Seife ausrutschen lassen. Ganz trocken war die Seife von Anfang an nicht, denn Barbara Staudinger, die seit Juli 2022 amtierende Direktorin des Jüdischen Museums Wien, wollte schon eine Ansage machen. Hinzu kommt, dass ihre verdiente Vorgängerin Danielle Spera noch gern weitergemacht hätte. Da sie fünfundsechzig Jahre alt ist, hat die Stadt, die das Museum in der Dorotheergasse betreibt, einen Neuanfang beschlossen. Man holte die aus Wien gebürtige Staudinger, die zuletzt in Augsburg das Jüdische Museum leitete. Anders als ihre zum Judentum konvertierte Vorgängerin ist sie keine Jüdin, wohl aber eine ausgewiesene Judaistin und eine mit einem Plan: Politischer und offener solle das Museum werden.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Das missfiel Teilen der Jüdischen Gemeinde, und so begann Ende Januar ein medialer Beschuss, der sich gewaschen hatte. Bis hin zu „Wiederbetätigung“ lauteten die Anwürfe, die Schließung der Schau wurde verlangt, das ließ sich nicht nur der Boulevard nicht entgehen. Das Wiener Pflaster kann sogar für Wiener sehr hart sein. Als Direktorin übernehme sie selbstredend die Verantwortung, sagt Staudinger im Gespräch mit der F.A.Z. Sie lege aber Wert auf die Feststellung, dass die Ausstellung zusammen mit Chefkurator Hannes Sulzenbacher (der eine „laute, freche und provokante“ Ausstellung versprach) und dem Team des Hauses entwickelt, die inhaltliche Kontinuität also gewahrt worden sei. Mittlerweile haben sich die Wogen wieder etwas geglättet, und Staudinger ist sichtlich um Deeskalation bemüht. Aber: „Die Vehemenz der Angriffe ist mir nahegegangen.“

Das Cover des Katalogs zeigt einen von Benyamin Reich fotografierten Skinhead, der eine Jacke mit einem den nationalsozialistischen Adler zitierenden Aufnäher „Judenfreund“ trägt. Wenig einladend. Die Schau selbst beginnt mit einer Arbeit von Cary Leibowitz aus dem Jahr 2001 – „hi Jewboy“ steht in roten Lettern auf einem blauen Farbfeld, die Antwort „hi“ auf einem gelben Stern sorgt augenblicklich dafür, dass Bilder im Kopf entstehen. Das ist der Plan: Die Besucher sollen sich bei jedem Exponat fragen, was es in ihnen auslöst. Dazu gehört aber auch eine selbstkritische Haltung des Museums: Was tragen Jüdische Museen dazu bei, Stereotypen herauszubilden? Illustriert wird das mit der Legende, nach welcher der Jude Abraham 859 Jahre und neun Monate nach der Sintflut in Österreich das erste jüdische Reich namens Judeisapta gegründet haben soll. Ein gern genommener Topos: Immer und überall waren schon andere da, bevor der erste Jude sich ansiedelte.

Ein schwarzer Wandteppich aus vielen kleinen Papierrollen, den Andi Arnowitz 2017 unter dem Titel „The Black List“ knüpfte, verweist auf eine schwarze Liste des israelischen Oberrabbinats, auf der Personen stehen, deren Konversion nicht vorschriftsmäßig ablief, Rabbiner, die man nicht anerkennt, vor allem aber viele Frauen, denen man die Hochzeit verwehrt. So entlarvt die Künstlerin die Mär vom unbedingten jüdischen Zusammenhalt. Der Fotograf Adi Nes zeigt ein Bild mit israelischen Soldaten; dass ausgerechnet dem einzigen, der ein weißes T-Shirt trägt, der linke Arm fehlt, bemerkt man erst beim zweiten Blick. So wie sich Yigal Ozeris Porträt einer überzeitlich makellosen Soldatin als fotorealistisches Ölgemälde entpuppt.