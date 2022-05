Sinn Fein siegt in Nordirland : Das Undenkbare für die Unionisten ist geschehen

Nach den Wahlen in Nordirland hat Sinn Fein bei der Regierungsbildung alle Trümpfe in der Hand. Und in der Republik Irland könnte das bald genauso sein.

Wahlauszählung am 6. Mai in Nordirland Bild: dpa

Anfang der neunziger Jahre erschien im Penguin Verlag eine Anthologie zeitgenössischer britscher Lyrik. Darin war der in Nordirland als Brite geborene, inzwischen aber mit irischem Pass in der Republik Irland lebende Seamus Heaney prominent als britischer Dichter aufgeführt. Heaney protestierte in humorvoll reimender Versform: Er bedauere, jene zu brüskieren, die ihn in diesem Band ins Rampenlicht gestellt hätten, doch die Bezeichnung „britisch“ für ihn sei falsch. In seinem als Broschüre veröffentlichen „Offenen Brief“ an die Herausgeber der Anthologie stellte Heaney klar: „Lasst euch gesagt sein: Mein Pass ist grün.“

Dabei hatte sich der aus der katholischen Bauerngemeinschaft des Nordens stammende Literaturnobelpreisträger nicht nur zu seiner Identität als Ulster-Ire bekannt. Er hat auch stets hervorgehoben, dass es so etwas wie eine nord­irische kulturelle Identität gebe, obgleich es ihm nicht behagte, dass die sich als britisch empfindenden Unionisten Ulster als Synonym für das politische Gebilde Nordirland verwendeten. In einem der letzten Zeitungs­gespräche, das er vor seinem Tod im Jahr 2013 führte, erzählte Heaney, er habe sich deshalb nicht als „Ulsterman“ bezeichnen wollen, weil dies signalisiert hätte, dass er, aus einem apolitischen Milieu „mit einer Art von nordirischem Nationalismus“ kommend, jener Tradition beipflichte, deren Gesinnung Winston Churchills pro-unionistischer Vater 1896 auf die trotzige Formel gebracht hat: „Ulster wird kämpfen, und Ulster wird Recht haben.“