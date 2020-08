Rassismus in Deutschland : Gefallene Engel oder Ekelplastik?

Die milde Gabe zugunsten des bedürftigen Nächsten, den man „lieben soll wie sich selbst“, hat in den christlichen Kirchen eine lange Tradition. Schon in urchristlichen Gottesdiensten wurden Geld- und Sachspenden für die Armen der Gemeinde gesammelt. Deren Not konnten alle sehen, diese Spende war plausibel. Was aber tun, wenn der Nächste nicht im eigenen Umfeld wohnte, sondern ganz fern war? Wie sollte man der eigenen Kirchengemeinde in Deutschland vermitteln, dass Geld für die Christianisierung von „Heiden“ auf anderen Kontinenten nötig war, später auch für diakonische Hilfe bei Armut, Hunger, Krankheiten, Behinderungen oder fehlender Schulbildung? Dafür brauchte es sprechende Bilder.

Im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert wurde zu diesem Zweck der „Nickneger“ erfunden. Das waren meist in Thüringen und Franken gefertigte Sammelbüchsen mit einem Unterbau aus Holz und Pappmaché und einer obenauf befindlichen Figur aus Gips oder Phenol-Gießharz. Die Person war meist mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren als afrikanisch gekennzeichnet, männlich und jugendlich, saß oder kniete barfüßig im Freien auf einem Felsen und hielt in bittender Geste einen Hut oder Korb, in dem sich ein Schlitz befand. Wurde ein Geldstück in den Schlitz geworfen, fiel es innen auf eine Metallschiene, die mit dem beweglichen Kopf verbunden war und diesen wie ein Zeichen von Dankbarkeit nicken ließ. Seltener war die Figur als Chinese oder Inder gestaltet und nur gelegentlich weiblich. Es gab auch verschiedene geographisch neutrale, ebenfalls nickende Engel.