Wenn man in den vergangenen Tagen Zeitung las oder Nachrichten schaute, konnte man es mitunter mit der Angst zu tun bekommen. Denn es schienen hierzulande, so groß war die Aufregung, beinahe bürgerkriegsähn­liche Zustände zu herrschen. Von einer „Welle der Gewalt“ war da zu hören, Vergleiche mit den landesweiten Krawallen in Frankreich wurden gezogen, der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte gleich mal sogenannte Schnellgerichte, vor denen man für eine Tat, die man mittags begangen hat, abends schon verurteilt werden soll, was der deusche Richterbund mit der geforderten Schnelligkeit prompt kriti­sierte.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Harte Maßnahmen, null Toleranz. Was war passiert? In einem Freibad in Neukölln war es immer wieder zu Pro­blemen und Massenschlägereien gekommen. Angestellte hatten daraufhin einen Brandbrief verfasst und auf unhaltbare Zustände in ihrem Schwimmbad verwiesen. Hier werde man bespuckt, beleidigt und tätlich ange­grif­fen, klagten sie. Auf Videos sah man Gruppen von Männern mit sogenanntem Migrationshintergrund, die aufeinander losgingen.