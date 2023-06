Italien befindet sich seit dem Tod von Silvio Berlusconi in Aufruhr. Die Gefühle der Menschen sind zwiespältig. Keine andere Persönlichkeit prägte die italienische Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten stärker, doch Berlusconi gilt auch als Architekt des kulturellen Verfalls.

Die Nachricht vom Tode Silvio Berlusconis war gerade erst einige Minuten in der Welt, als vor dem San Raffaele Krankenhaus im Nordosten von Mailand, wo der ehemalige italienische Ministerpräsident am Montagmorgen im Alter von 86 Jahren starb, die ersten Menschen eintrafen, um Blumen, Briefe, Kuscheltiere niederzulegen und still Anteilnahme zu zeigen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Berlusconi das Krankenhaus mehrfach für längere Aufenthalte aufgesucht, um sich behandeln zu lassen. Der letzte Videobotschaft des Vorsitzenden von Forza Italia“ entstand dort, am 12. Mai, kurz vor Italiens Kommunalwahlen. Ein sichtlich von Krankheit gezeichneter Berlusconi wendet sich darin an die Wähler: „Ich bin leider immer noch in San Raffaele, aber für Sie habe ich heute Morgen auch meine Jacke und mein Hemd angezogen. Ich erlaube mir, Sie erneut zu stören, um Sie daran zu erinnern, dass am Sonntag und Montag in siebenhundert Gemeinden Bürgermeister- und Landratswahlen stattfinden“.

Nun ist der „Cavaliere“, der immer versucht hat, den Zahn der Zeit aufzuhalten, tot, gestorben in der Stadt, in der er 1936 geboren wurde, und das ganze Land befindet sich in Aufruhr, obwohl Berlusconis labiler Gesundheitszustand seit Langem bekannt war. Es muss sich nun von einer Persönlichkeit verabschieden, die als Politiker, Unternehmer und Medienmogul italienische Geschichte geschrieben hat – und mit der Italien ein Stück von sich selbst verliert. Ein bisschen Berlusconi trage jeder Italiener in sich, schrieb Stunden nach Bekanntwerden von Berlusconis Ableben „La Stampa“ und gab damit einem zwiespältigen Gefühl Ausdruck, das sicherlich die meisten Italiener teilen.

Keine andere Persönlichkeit veränderte die italienische Gesellschaft in den vergangenen vierzig Jahren so sehr wie Berlusconi, niemand sonst prägte stärker Italiens Bild in der Welt. Seine eingefleischten Fans stellten ihn dafür nie infrage; seine schärfsten Kritiker, vor allem Italiener der jüngeren Generation, warfen ihm vor, der Architekt des fortschreitenden kulturellen Verfalls der italienischen Gesellschaft und Politik zu sein. Die eigentliche Leistung Berlusconis war nicht etwa das Erschaffen des italienischen Privatfernsehens, das die Vorstellungswelt der Menschen über Generationen hinweg nachhaltig kolonisierte, oder die Gründung einer Partei, die nicht zuletzt mithilfe seines Medienimperiums innerhalb kürzester Zeit die führende in Italien wurde. Berlusconis eigentliche Leistung bestand darin, dass sich die Mehrheit der Italiener mit ihm identifizieren konnte – im Guten wie im Schlechten.

Man konnte Berlusconi nicht verstehen, wenn man Italien nicht versteht. Er liebte Fußball wie die meisten Italiener und krönte diese Leidenschaft 1986 mit der Übernahme des AC Milan; er schuf das Italien der Quizshows, des enthemmten Varietés, der Familienserien mit Provinzgeschmack, das Fernsehen der nackten weiblichen Haut und der endlosen Verkaufssendungen und brachte dem Land die Abkehr vom mürrischen, verstaubten Stil, der die öffentliche Kommunikation bis zur Gründung von Berlusconis privaten Fernsehsendern geprägt hatte.

Ein nahezu pathologisches Verlangen, geliebt zu werden

Berlusconi vergab den Italienern ihre Sünden, bevor sie sie überhaupt begangen hatten – und forderte natürlich Gleiches für sich selbst (und bekam das auch immer). Er verkörperte ihre Unruhe und Energie, ihre Ungeduld mit vermeintlich unlogischen Regeln sowie ihre immense Fähigkeit zum Unternehmertum. Wie die meisten Italiener empfand auch er ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen Regierungen, gegenüber der Linken, dem Staat, den Steuerbehörden, der Justiz, den Parteien sowie gegenüber dem Establishment, zu dem er anfangs nicht gehörte. Nachdem Berlusconi es zu Reichtum gebracht hatte, nahm er den Trend der Tycoons vorweg, die ihren wirtschaftlichen Erfolg nutzen, um in die Politik einzusteigen und dabei auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung, den Populismus und die immer größer werdende Kluft zwischen Parteien und Bürgern setzen.