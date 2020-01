Industrie und Klimawandel : Nach außen wird grün geheuchelt

Die Muster, nach denen die „Menschheitsfrage Klimawandel“ (Merkel) derzeit abgearbeitet wird, sind immer noch die einer ökonomischen Betonkultur: anrühren, hart bleiben und grün drüber streichen. Manager wie Politiker geben vor, die existentiellen Fragen, die sich mit der ökologischen Krise des Planeten verbinden, im Kern zu verstehen, ja, sie äußern angesichts der australischen Brandkatastrophe öffentlich Mitgefühl wie Siemens-Chef Joe Kaeser, der in der Kohleminen-Krise „Empathie für alle, die aufstehen und warnen“ äußerte – und dann doch die ganze Wucht der Empörung radikal unterschätzte.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Das politische Gespür ist nicht nur ihm in der Klimakrise endgültig verloren gegangen. Nach außen wird grün geheuchelt und drinnen bleibt man stramm auf Linie: die Geschäfte zählen, die Zukunft muss warten – business as usual. Der Satz, den Kaeser in seiner Stellungnahme zum Festhalten an dem Adani-Vertrag voranstellte, war entscheidend, geradezu entlarvend: „Obwohl wir keine klare Evidenz haben, dass die Buschbrände direkt mit dem Projekt in Zusammenhang stehen, empfinde ich Empathie ...“. Natürlich haben die sechzig Millionen Tonnen Kohle, die künftig in der gigantischen „Adani-Carmichael-Mine gefördert werden sollen, nichts mit den Feuersbrünsten heute zu tun, ebenso wenig wie mit dem historischen Korallensterben vor der Küste im Weltnaturerbe Great Barrier Reef. Richtig ist vielmehr: die Adani-Kohle wird die Feuersbrünste und Hitzewellen der Zukunft anfachen. Der Versuch, sich reinzuwaschen, musste scheitern. So naiv ist die Jugend nicht.

Die für Indien bestimmte Adani-Kohle soll für Jahrzehnte Energie liefern, und sie wird Jahrzehnte lang Treibhausgase in die Luft blasen, die den Klimawandel noch schneller anfachen. Ebenso wie Hunderte weiterer Kraftwerke und Explorationsprojekte der Fossilwirtschaft, die heute schon geplant und mit Verweis auf den wachsenden Energiehunger in den Wirtschaftsplänen von Unternehmen und Staaten verankert sind. Die Konzerne sind immer noch fossil fixiert, allen Klimakonferenzen und -verträgen der letzten vierzig Jahre zum Trotz. Und politisch lässt man sie machen. Heute konsumiert die Welt 65 Prozent mehr Kohle als im Jahr 2000, und die zum Jahreswechsel veröffentlichte Prognose der Internationalen Energieagentur sagt eine „stabile Nachfrage“ mindestens in den nächsten fünf Jahren voraus.

Regenerative Rhetorik

Die Wende hin zu sauberen Energien wird von den Konzernen als rhetorische Figur geduldet, mehr nicht. Auch der „Green Deal“ von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trägt schon die ersten Narben, bevor die angekündigte „Mondlandung“ der Europäer überhaupt auf die Beine gekommen ist. Vor wenigen Wochen, die Wut nach den Amazonasfeuern lag kaum hinter uns, die australischen Buschfeuer wüteten schon, meldeten die größten Ölkonzerne der Welt, die Erkundung neuer Öl- und Gasquellen weltweit zu forcieren und bis zum Jahr 2024 sage und schreibe 1,4 Billionen Dollar in die Exploration zu pumpen.

Vor allem die Gasförderung hat in den vergangenen Jahren in vielen Ländern, allen voran den Vereinigten Staaten, die Kohlenutzung zurückgedrängt. Doch Gas, das gerne als „Brückentechnologie“ für die Energiewende angepriesen wurde, ist alles andere als klimaneutral. Es ist nur die sauberste unter den schmutzigen Fossilquellen. Würden die Explorationsausgaben in den kommenden fünf Jahren investiert und entsprechende Kraftwerke gebaut, so schätzen Fachleute, dürfte das bis zu 1200 neuen Kohlekraftwerken entsprechen und zusätzlich 148 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre befördern.

Was das für das Klima bedeutet, lässt sich ermessen, wenn man die Berechnungen des zwischenstaatlichen Weltklimarates IPCC in den jüngsten Klimaberichten ernst nimmt. Offensichtlich tut das aber keiner, außer den Wissenschaftlern selbst, unabhängigen Politikern und jenen, die gerne als realitätsblinde „Klimaaktivisten“ ins ökonomische Abseits gestellt werden. Der Weltklimarat jedenfalls war unmissverständlich: Das meiste an Kohle, Öl und Gas im Untergrund müsse unten bleiben. All denen, die den Pariser Klimavertrag unterschrieben haben, praktisch allen Staaten der Welt also, rechnete der IPCC vor: