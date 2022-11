Nach der Knesset-Wahl : Sie nennen ihn König von Israel

Der Erfolg der israelischen Rechten basiert auf zwei Ge­sichtern: dem weltbekannten von Benjamin Netanjahu, dem ehemaligen und zukünftigen Ministerpräsidenten, und dem Gesicht von Itamar Ben-Gvir, einer Figur, die bis vor Kurzen nur in Israel bekannt war. Seine Partei wurde jetzt drittstärkste Macht in der Knesset. Der Aufstieg des verurteilten Rechtsextremisten, der mehrfach we­gen Volksverhetzung und Anstiftung zum Terror im Gefängnis saß, zum Kö­nigsmacher in der israelischen Politik und höchstwahrscheinlich zum wichtigsten Minister im zukünftigen Kabinett Netanjahus, klingt wie der Plot eines Po­litthrillers.

Tatsächlich verkörpert Ben-Gvir den Wandel, den die israelische Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt hat. Denn Israels Gesellschaft ist heute tiefer denn je gespalten: zwischen dem (immer kleiner werdenden) liberal-säkularen Lager und dem (immer stärker werdenden) nationalistisch-religiösen Lager. Die Polarisierung verkörpert wird durch die beiden großen israelischen Städte, die, folgt man dem israelischen Diskurs, unterschiedlicher nicht sein könnten: Hier das hedonistische, weltoffene, westliche, queere Tel-Aviv – dort das jüdisch-nationalistische und religiös-orthodoxe Jerusalem. Folgerichtig beschimpfen Rechte in Israel die Linke als „Tel Aviv-Staat“. Mit seinem Aufstieg schlägt Ben-Gvir diesen nun k. o.

Radikale Positionen, radikale Reaktionen

Schon im Jahr 1995 gelang es Ben-Gvir mit der Hetze gegen den dama­ligen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin, erstmals von der israelischen Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Nachdem Rabin das Osloer Friedensabkommen unterzeichnet und den Friedensprozess mit den Palästinensern mutig vorangetrieben hatte, war er Hetze und Anfeindungen jüdischer Nationalisten ausgesetzt. Innerhalb den Rechten tat sich der damals achtzehnjährige Itamar Ben-Gvir besonders laut und radikal hervor. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er sich an Rabins Dienstwagen heranwagte, das Cadillac-Ornament von der Kühlerhaube riss, es in die laufenden Ka­meras hielt und sagte: „Wenn der Mi­nisterpräsident radikale Sachen tut, muss er auch mit radikalen Reaktionen rechnen“.

Ben-Gvirs Botschaft war unmissverständlichen: Dich kriegen wir auch noch. Einige Wochen später erschoss ein anderer jüdischer Rechtsradikaler Rabin nach einer Friedensdemonstration in Tel-Aviv. Morgen, am 4. November, jährt sich der Mord an Rabin zum 27. Mal – da wäre es nach der Logik des Politthrillers nur folgerichtig, wenn Ben-Gvir nunmehr jenes Projekt vollendet, das er einst mit der Hetze gegen Rabin gestartet hat. Wenn sich die Gründungsväter des Zionismus Israel als modernen, demokratischen und jü­dischen Staat vorgestellt haben, entwirft Ben-Gvir (gemeinsam mit Netanjahu) nun eine ganz andere Vision Is­raels, in der das „Jüdische“ deutlich vor das „Demokratische“ gestellt wird.

Ich hatte einige persönliche Begegnungen mit Itamar Ben-Gvir. Ein Jahr nach dem Mord an Rabin wurde ich als junger Soldat in Hebron stationiert. Ben-Gvir, gleicher Jahrgang wie ich, war wegen seiner rechtsradikalen Aktivitäten ausgemustert worden und lebte in einer jüdischen Siedlung innerhalb der arabischen Stadt. Mal warf er mit seinen Freunden Ziegel vom Dach auf die arabischen Passanten, mal schikanierte er die Straßenverkäufer und sorgte für Tu­mult auf dem Markt. Wir Soldaten konnten den Provokateur kaum aufhalten, während er uns als „Nazis“ und „Verräter“ beschimpfte und uns be­spuckte. Im Laufe der Zeit hat er seine Arbeitsmethoden verfeinert. Er studierte Rechtswissenschaften, wurde Anwalt und vertrat seine Gesinnungsfreunde, wenn sie wegen Terrors gegenüber Arabern vor Gericht standen.

Auch seine Rhetorik hat Ben-Gvir aktualisiert. „Tod den Arabern“ schrie er damals in Hebron. Heute sagt er, et­was anschlussfähiger: „Tod den Terroristen“. Er zieht gern seine Pistole aus der Hosentasche, um Gegner einzuschüchtern und seine Männlichkeit zu de­monstrieren, aber angeblich tut er dies nur zur „Selbstverteidigung“. Im Wesentlichen scheint Ben-Gvir sich nicht gewandelt zu haben. Gewandelt hat sich vielmehr die israelische Ge­sellschaft: Noch vor einer Generation wurde er als rechtsradikaler Paria ge­scholten, heute ist er dagegen gern gesehener Gast in Talkshows und legitimer Koalitionspartner. Ben-Gvir wird als Held auf den Straßen, in Einkaufszentren und sogar in Schulen gefeiert. Kinder bitten um Selfies mit dem freundlichen Araberhasser.