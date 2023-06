Morgens beim Duschen geht es los mit der Sicherheit: warm und sauber soll das Wasser sein. Mit dem Wasserbeispiel verdeutlicht die Außenministerin, worum es der Bundesregierung bei der gestern mit Kanzler und mehreren Kabinettsmitgliedern vorgestellten nationalen Sicherheitsstrategie geht: um einen lebensweltlich integrierten Begriff von Sicherheit, der beim Militär nicht anfängt und bei der Hygiene nicht aufhört.

„Die Herausforderungen für unsere Sicherheit ziehen sich durch alle Lebensbereiche“, erklärte Annalena Baerbock, federführend für das siebzig Seiten umfassende Papier „Integrierte Sicherheit für Deutschland“. Werden jetzt sämtliche Lebensbereiche unter die Regie des Auswärtigen Amts gestellt, als dem objektiven Geist geopolitischer Notwendigkeiten?

Tatsächlich geht es, versteht man die Außenministerin recht, um eine gesamtgesellschaftliche Mobilmachung, deren Konturen noch unscharf sind, die aber schon einmal breit adressiert wird. Der Appell, die Menschen und Dinge von ihrem geopolitischen Ende her zu sehen, richtet sich nicht etwa nur an die Truppe, sondern laut Baerbock auch an Universitäten, Unternehmen, Kommunen und ja, „an die Menschen in unserem Land“. Integrierte Sicherheit ist demnach ein Steuerungskonzept, das „endlich in Europa unsere Fähigkeiten so kombiniert, dass sie interoperabel sind“.

Mehr zum Thema 1/

Dass eine derart auf politische Anwendbarkeit gerichtete interoperable Anthropologie nicht nur Sicherheitsgefühle auslöst, sondern auch solche der Bedrohung, ist menschlich. Wo ohne nähere Erklärung geopolitische Anschlussfähigkeit immer schon „mitgedacht“ (Baerbock) werden soll, darf man sich über politisch ausschlachtbare Gleichschaltungsängste nicht wundern. Erscheint den Verunsicherten hier doch Sicherheit sehr flächig als Supergrundrecht, das die anderen Grundrechte sticht.

Und wo bleibt die Freiheit?

„Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit“, erklärt der Kanzler bündig, ohne auch nur anzudeuten, dass es sich dabei um eine prekäre, stets neu auszuhandelnde Verhältnisbestimmung handelt. Die potentielle Konfliktträchtigkeit zwischen Freiheit und Sicherheit ist jedenfalls als ein Thema von vorgestern deklassiert. Und selbst der sonst bei jeder kriminalistischen Gelegenheit erwähnte Topos, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann, bleibt diesmal unerwähnt.

Anders gesagt: Wie das Wasser durch sämtliche Ritzen läuft, muss bis ins Hautnahe und Private hinein für Sicherheit gesorgt werden. Ein Konzept politischer Hygiene, das bei allem absehbarem Sicherheitsgewinn auch unsicher macht.