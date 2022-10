Proteste in Iran : „Die Regierung muss weg“

Sie ist die wohl bekannteste Künstlerin Irans, sie ist Fotografin, Opernregisseurin, Filmemacherin. Seit mehr als 45 Jahren lebt Shirin Neshat im Exil. Berühmt wurde sie mit Fotos von verschleierten und bewaffneten Frauen, die sie mit Poesie beschriftete. Ihre jüngste Arbeit ist der Film „Land of Dreams“, der am 3. November ins Kino kommt. Mit der Protestbewegung, die seit sechs Wochen in Iran andauert, ist Neshat die verloren geglaubte Heimat wieder schmerzlich nahe gerückt. Wir sprachen mit ihr per Video über die Freiheitsbewegung, die von Frauen angeführt wird und die vergangene Woche in Berlin fast 100.000 Menschen aus ganz Europa zu einer friedlichen Demonstration vereinte - der bisherige Höhepunkt eines in jeder Hinsicht erstaunlichen Freiheitskampfes.

Frau Neshat, Ihre Kunst war immer von zweierlei inspiriert: von Ihrer Ehrfurcht vor Frauen und Ihrer Beziehung zu Ihrem Heimatland. Wenn Sie auf die Ereignisse der letzten Wochen zurückblicken, haben die Courage und Stärke der persischen Frauen selbst Sie überwältigt?