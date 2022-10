Bedeutung von Metropolen : Zum Teufel mit der Provinz

Zu Hause in der Provinz: Goethe und Schiller in Weimar Bild: Picture Alliance

Der deutsche Geist hatte sein Zuhause die längste Zeit in der deutschen Provinz, in den kleinen, spitzwinkeligen Handelsstädten oder den hübschen, völlig unbedeutenden Residenzen – wenn er nicht gleich sich selbst und seine Freiheit in den teutonischen Urwäldern suchte, die aber, wie Karl Marx abschließend befand, ein besserer Ort für Wildschweine seien, weshalb man sie in Ruhe lassen solle.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton.



Dem deutschen Geist, wenn er seinen Standort vermaß, war die Provinz meistens Heimat – und zugleich die ganze Welt. Wieland und Goethe, als sie in dem winzigen thüringischen Städtchen angekommen waren, verglichen beide Weimar mit Bethlehem, einem kleinen Ort also, aus dem doch das Größte erwachsen werde. Ihre Perspektiven richteten sie nicht an den Dörfern der Umgebung aus, sondern, über die Jahrhunderte hinweg, an Rom und Athen, den Metropolen der Antike, mit deren größten Köpfen sie, geistig, immer im Gespräch waren.