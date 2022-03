Selenskyj im Bundestag : Was war das denn?

So aus der Fasson geraten hat man den Deutschen Bundestag selten erlebt. Nach der fünfzehnminütigen Ansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die wegen einer militärischen Attacke in der Nähe seines Aufenthaltsorts noch kurzfristig verschoben werden musste, gratulierte die stellvertretende Parlamentspräsidentin Katrin Göring-Eckhardt von den Grünen einigen Abgeordneten zu ihrem sechzigsten Geburtstag und gab Neuzugänge in verschiedenen Gremien bekannt. Nach einer Rede, die nicht einfach nur „herzergreifend“ war, wie die professionellen Kommentatoren mit eingeübter Rührung gleich verkündeten, sondern vor allem undiplomatisch, attackierend und beschämend.

Simon Strauß Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Da nahm sich einer heraus, mit Deutschland so zu reden, wie es sonst niemand tut. Er fragte etwa mit Blick auf die in der Ukraine von Nazideutschland angerichteten Gräuel im Zweiten Weltkrieg: „Was ist denn achtzig Jahre später mit der historischen Verantwortung, die es vor der Ukraine immer noch gibt?“ Er nannte die zentrale nachkriegsdeutsche Bewusstseinsformel „Nie wieder“ – Worte, mit denen ein grüner Außenminister Ende der Neunzigerjahre das militärische Eingreifen in einen europäischen Krieg gerechtfertigt hatte – und erklärte bitter, dass diese Worte offenbar „nichts wert sind“, wenn in Europa vor aller Augen ein Volk vernichtet würde.