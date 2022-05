Aktualisiert am

Abstimmung in der Schweiz : Die Schweiz führt Krieg, Netflix Regie

Ja oder Nein? Plakate von Parteien und Verbänden vor der Abstimmung in der Schweiz Bild: dpa

„Die spinnen, die Deutschen“, überschrieb der „Blick“ einen Kommentar über die deutschen Intellektuellen und ihren Kniefall vor Putin in Form des offenen Briefes, der sich gegen Waffenlieferungen aussprach. „Deutschland in der Nacht“, zitierte die Boulevardzeitschrift sogar Heinrich Heine. Auch in der Schweiz hat der Angriff auf die Ukraine Hitler und den Zweiten Weltkrieg zum Maß aller Dinge gemacht.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das Land kämpft jetzt um seine verlorene Unschuld und debattiert über die Neutralität. Am kommenden Sonntag stimmt es über den Schutz seiner Grenzen und die geistige Landesverteidigung ab: über Frontex und Netflix. Mit prominenter deutscher Beteiligung.