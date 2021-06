Regierungskrise in Schweden : Wer jetzt kein Haus hat

„Gott gieße doch etwas Milde über das steinerne Wohnungsamt“; so ironisierte Joachim Ringelnatz im Jahr 1923 in seinem „Angstgebet der Wohnungsnot“. Für Zynismus dieser Art, gibt es heute wieder genügend Anlass. Der sich in ganz Europa zu einer veritablen sozialen Frage entwickelnde Wohnungsmangel spielt schon seit Jahren eine tragende Rolle in den Parteiprogrammen europäischer Regierungen. In Schweden hat just die Wohnungspolitik gestern substanzielle Konsequenzen gehabt; denn die Brisanz dieser Frage führte zur Abwahl der Regierung von Premierminister Stefan Löven. Der Hintergrund ist eine von der Regierung in Auftrag gegebene Untersuchung bezüglich der Mietpreisfestsetzung von Neubauten und dem Plädoyer für die Aufhebung einer solchen, welches die Oppositionsparteien zu dem Misstrauensvotum veranlasste.

Sechzehn Jahre warten

Denn obgleich die Mietpreise im Land bis dato aufgrund der staatlichen Mietpreisfestsetzung relativ stabil geblieben sind, fehlen auch im Königreich Wohnungen für diejenigen, die sich das Eigenheim nicht leisten können oder wollen. Zahlenmäßig spiegelt sich das Problem in der Anzahl der Jahre wider, welche man in Schweden auf die Vergabe einer Wohnung durch die kommunalen Wohnungsämter wartet. So lag die Wartezeit für eine Wohnung im zentralen Stockholm im Jahr 2020 bei circa 16 Jahren, in Göteborg bei circa 10 Jahren. Dass von 4,8 Millionen Haushalten in Schweden lediglich 1,2 Millionen zur Miete wohnen, ist nicht unbedingt ein Zeichen für den Reichtum des Landes, sondern dafür, dass es schlicht an Alternativen zum Kauf und einer damit einhergehenden hohen Privatverschuldung mangelt. So sind es vor allem Immobilienkredite, die Schweden auf den höchsten Plätzen des europäischen Brutto-Schulden-Einkommensquotienten der privaten Haushalte rangieren lässt.

Die Janusköpfigkeit dieses Systems offenbart sich in einer aufgrund ungebremst steigender Marktpreise immer weiter wachsenden Immobilienblase. Diese wird nicht nur durch die niedrigen Zinsen, sondern auch durch die Politik befeuert. Denn über die laufenden Zinsen hinaus muss ein aufgenommener Kredit in Schweden erst seit 2016 überhaupt und auch seitdem nur dann getilgt werden, wenn der geliehene Betrag fünfzig Prozent des Marktwertes der Immobilie übersteigt. Steuererleichterung wie der beliebte „Ränteavdrag“ – eine Reduktion der Zinszahlungen durch Steuergelder – ermöglichen es, höhere Summen zu leihen, als man sich eigentlich leisten könnte. Auch raffinierte Verkaufsstrategien von Maklerbüros und die dazugehörigen, sich aus dem profitablen Geschäft mit Immobilien entwickelnden Branchen wie das beliebte „Home Styling“ vor einem Verkauf heizen den Markt weiter an. Insbesondere Letztgenanntes ruft dann bei aller Verzweiflung auch wieder den Ringelnatz’schen Spott auf den Plan.

Indianertipi im Kleinformat

Denn tatsächlich inkarniert das Phänomen „Home Styling“ die Ideologie des Schöner-Wohnens par excellence. Jene trieb gerade in Zeiten der Pandemie die Menschen, paralysiert von ihren eigenen vier Wänden, zu noch riskanterem Kaufverhalten als in den Jahren davor. So gingen schwedische Sommerhäuser selbst ohne Wasser- und Stromanschluss für die horrendesten Preise über den Tisch, wenn sie zuvor mit ausgewählter Hand prospektreif gestylt wurden. Auffallend sind in den Annoncen wiederkehrende Objekte: etwa Vasen in Form von Gesäßen, platziert in Fensternischen von Altbauten aus der Jahrhundertwende, ein immer wiederkehrendes Indianertipi im Kleinformat als Signal für potentielle Kinderzimmer, eine äußerst unschöne Designerlampe aus schwarzlackiertem Metall, Leinenbettwäsche, bevorzugt in Weiß und Beige, und mit sachkundiger Hand platzierte Bilderwände in ausgewählter Farbskala.

Nicht mehr normal!

Mit Normalität hat das alles wenig zu tun, sondern vielmehr mit der Einsicht, dass Wohnen längst ein Luxus geworden ist. Dies soll die exklusive Auswahl an Designermöbeln und feinen Stoffen signalisieren, welche die Sehnsucht weckt, sich mit dem Kauf eines Wohnobjektes in ganz andere gesellschaftliche Sphären aufschwingen zu können. Während so auf der einen Seite das Gefühl von Größe und Erhabenheit bei den potentiellen Käufern gesteigert wird, wächst auf der anderen Seite angesichts der uniformierten Eigenheime einmal mehr das Gefühl, abgehängt worden zu sein. Genau auf dieses Gefühl zielte nun auch die politische Positionierung in der Frage der Mietpreisfestsetzung ab, welche den schwedischen Regierungssturz herbeiführte. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die soziale Frage der Wohnungsnot – zumindest in Europa – damit einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.