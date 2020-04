Schulöffnungen in NRW : Nerven Sie!

Am Donnerstag sollen die Schulen in Nordrhein-Westfalen öffnen. Doch die Direktoren proben den Aufstand gegen die Landesregierung.

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, gab am Sonntag ein Interview im Deutschlandfunk. Es ging um den wissenschaftlichen Rat, den Regierungen in der Covid-19-Krise einholen und bestellen, und Laschet fasste zusammen, was die Leopoldina für den wichtigsten Bereich originärer Länderzuständigkeit empfohlen habe, die Bildungsanstalten: „Alle Schulen von 1 bis 10 sofort öffnen!“ Das ist falsch. In der am 13. April veröffentlichten Ad-hoc-Stellungnahme schlug die Akademie vor, mit dem Unterricht für die Klassen 1 bis 10 „so bald wie möglich“ wieder zu beginnen, aber „schrittweise und nach Jahrgangsstufen differenziert“.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Am 16. April ordnete die Landesregierung an, dass die weiterführenden Schulen am 23. April, morgen, den Unterricht wiederaufzunehmen haben – früher als in allen anderen Ländern außer Sachsen. Kann man annehmen, dass die Regierung diese Entscheidung auf der Grundlage der Erhebung und Gewichtung des relevanten Tatsachenwissens getroffen hat, wenn der Regierungschef fünf Tage nach der Beratung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin nicht einmal mehr wusste, was in der Tischvorlage der Leopoldina stand?