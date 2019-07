FAZ Plus Artikel Gewalt in Brasilien :

Am 6. Mai 2019 regnete es Kugeln aus dem Himmel über Maré, dem größten Favela-Komplex in Rio de Janeiro, nur einen Steinwurf vom internationalen Flughafen entfernt. Maré ist eine riesige, unüberschaubare Stadt in der Stadt. Die rund 140.000 Bewohner, die zu den Ärmsten der Armen gehören, sind tagtäglich mit prekären Wohnverhältnissen, unzureichenden Verkehrsverbindungen und einem chronischen Mangel an öffentlichen Dienstleistungen konfrontiert.

Das Verhältnis zwischen den Einwohnern und der Polizei ist selbst an guten Tagen angespannt. Der 6. Mai war kein guter Tag. Die Schüsse, die an diesem Montagmorgen auf Maré niedergingen, kamen aus einem Polizeihubschrauber, der bei einer Operation eingesetzt wurde, an deren Ende acht Tote zu beklagen waren. Solche Aktionen sind alltäglich. Konflikte zwischen Sicherheitskräften und Drogendealern führen regelmäßig zu Schießereien, so dass unbeteiligte Passanten um ihr Leben laufen müssen. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde bei einem solchen Schusswechsel der vierzehn Jahre alte Marcos Vinícius da Silva auf dem Schulweg von einer Kugel erwischt.