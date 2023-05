Der Himmel sieht am Morgen satt aus, ist blau, der Wind führt Krieg gegen eine Plastiktüte auf der Straße, schiebt sie hart hin, hart her, und Herr S. prozessiert gegen Deutschland. Aber er ist nicht da, nicht im Verwaltungsgericht von Berlin und nicht im Saal 0416. Vielleicht hat er die Rezensionen auf Google vorher noch gelesen. „Besser Zuhause bleiben“, das schreibt da einer, der TTKiNG AMG heißt. Herr S. heißt Gerhard Schröder. In seinem Streit mit Deutschland geht es um „Staatspraxis“, „Gewohnheitsrecht“ und um den „Gleichheitssatz“, so ungefähr und so abstrakt sagt es die Richterin am Anfang. Während sie spricht, lächelt sie breit, und während sie zuhört, tut sie es auch, aber noch viel breiter.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton.

Eigentlich geht es an diesem Tag um das Büro des alten Kanzlers. So ein Büro hat jeder, der mal das Land regiert hat. Und das bedeutet nicht nur ein Zimmer mit Stuhl, mit Internet, mit Tisch, sondern auch Angestellte – um vier geht es bei Schröder und insgesamt um sieben Zimmer. Es gebe keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Ausstattung der Büros, erklärt die Richterin und fängt deshalb dann ganz am Anfang an: mit Adenauer, 1963, a. D. hatte er einen Referenten und eine Sekretärin. Doch mit den Jahren hätten die alten Kanzler immer mehr Beschäftigte bekommen, sagt jetzt die Lächelnde und danach, dass es ihrem Eindruck nach nur vom Verhandlungsgeschick abhänge, wie viel die alten Kanzler gekriegt hätten. Sie lacht beinahe. Der Saal lacht richtig und erfährt dann, dass Helmut Schmidt noch zwei Jahre nach seinem Tod fünf Angestellte hatte.

Die Richterin hört endlich auf zu lächeln, spricht jetzt von der Intransparenz, sagt: Unter Demokratie-Aspekten wäre das alles „nicht so schön“. Sie wirft einen dunklen Blick nach rechts zu den zwei Anwälten von Schröder. Der eine mit Einstecktuch ist braun meliert, der andere weißgrau und halb kahl, mit einer Haut so braun, als käme er vom Segeln. Sie sitzen heute hier, weil der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 2022 beschlossen hatte, das Schröder-Office „ruhend zu stellen“, auf Deutsch also: Schröder das Büro wegzunehmen. Warum? Weil „er keine fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt mehr wahrnehme“, so argumentieren die Verteidiger von Deutschland. Was kompliziert klingt, klingt unaufrichtig, falsch. Denn alle wissen es: Das „Weil“ ist selbstverständlich ein „weil Putin“. Schröder ist schließlich der erste Altkanzler von Deutschland, der offen hinter einem Diktator steht. Trotzdem taucht der Name Putin nirgends auf.

Er hat seinen Krieg verloren

Erst nach fast vollen zwei Stunden spricht ihn die richterliche Lächelnde laut aus, sie sagt: „Was ist mit der Nähe zu Putin?“ Sagt dann: „Alle Welt hat es so wahrgenommen, dass es in dem Kontext passiert ist.“ Das gefällt offenbar den Anwälten von Deutschland nicht. Auch sie sind zu zweit da, sitzen links vor der Richterin, mit drei Ministerialräten. Ihre Sätze über die Bundesrepublik, die sie verteidigen, hören sich seltsam an und fast verrückt, denn sie beginnen schon mal mit: „Die Beklagte ist der Meinung …“ Einer ganz anderen Meinung ist das Einstecktuch von rechts, es sagt: „Wir leben glücklicherweise in einem Rechtsstaat.“ Murmelt nur schnell und leise – so, wie ein Nachbar einen unbeliebten, anderen Nachbarn grüßt – den Namen Putin. Und spricht schließlich darüber, dass man seinem Mandanten keine Möglichkeit gegeben habe, sich zuvor selbst zu äußern: „Das ist eines Rechtsstaats nicht würdig.“ Und überhaupt gehe es dem Kläger gar nicht gut, so ungefähr sagt es der Segler-Anwalt, spricht von der für Schröder „schwierigen emotionalen Situation“.

Danach und draußen: Sonnenschein, natürlich nur auf einer Straßenseite. Doch beide Seiten sind gefüllt mit Tischen, Stühlen, Menschen. Die Schröder-Anwälte treten jetzt in die Dunkelheit, in einen Imbiss mit Stehtischen, der auf der Schattenstraßenseite liegt. Dort ist kein Platz mehr, nirgendwo ist noch ein Platz in dieser Straße. Deshalb nach Hause, wo das Urteil bald schon im Postfach liegt. Es leuchtet auf dem Display: „Kein Büro für Kanzler Schröder a. D.“ Schröder hat verloren, steht da, doch wieder kein Wort über Putin. Und das ist deprimierend. Also noch einmal raus, noch einmal in die Sonne. Der Wind ist abgezogen. Auch er hat seinen Krieg verloren. Aber der Himmel ist nicht mehr satt und blau, er trägt einen milchig-weißen Schleier. War das ein guter Frühlingstag? Ja, aber kein aufrichtiger, kein echter.