Aktualisiert am

Brief aus Russland : Gefangen zwischen Krieg und Terror

Wir sind gegen den Krieg gegen die Ukraine. Wir geben nicht auf mit unserem Protest, aber wir sind nur wenige. Die Menschen begreifen, dass sie nichts zu verlieren haben. Viele machen sich bereit, zu gehen. Ein Brief aus Russland.

Proteste gegen den Ukraine-Krieg in St Petersburg, 1. März 2022 Bild: AP

Vom ersten Tag des Krieges an gibt es in ganz Russland Proteste. Sie haben unterschiedliche Formen angenommen, die wichtigste ist der tägliche „Spaziergang“ auf der Straße. In der zeitgenössischen russischen politischen Sprache werden die Worte „Spaziergang“ oder „Promenade“ für Protestumzüge und Meetings verwendet.

Die aktuelle russische Gesetzgebung verbietet jegliche Versammlungen der Opposition. Offiziell erlaubt sind nur „Pikety“ (Ein-Personen-Kundgebungen), aber selbst diese werden in der Regel von der Polizei unterbunden. Deshalb verabreden sich die Menschen, gehen auf die Straße, wobei sie das Risiko einer Verhaftung in Kauf nehmen.